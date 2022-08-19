Что произошло в Новосибирске в ночь на 19 августа 2022 года: последние новости

%-летняя девочка погибла во время прогулки на самокате. Фото: Анна ПАШАГИНА

Трагедия случилась в детском саду №280 Новосибирска. Там 5-летняя малышка во время утренней прогулки каталась на самокате, упала из-за кочки на асфальте и разбилась насмерть. Самокат ребенку принесли родители. Прокуратура начала проверку, следователи возбудили уголовное дело по факту смерти девочки. По их версии, воспитательница в это время за малышкой не следила.

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