Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 19 августа 2022 года: приближается шестая волна

Новосибирцам, возможно, снова придется надеть маски. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 19 августа 2022 года: после продолжительного спада заболеваемость вновь пошла вверх. За последние сутки заразились 281 человек. Выздоровели за то же время 304 человека, летальных случаев за день нет.

Число заболевших в Новосибирской области начало снова увеличиваться. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

В связи с этим минздрав Новосибирской области заявил о приближении шестой волны коронавируса. Однако сейчас инфекция протекает гораздо легче, чем в прошлые волны, и по симптоматике очень сильно напоминает ОРВИ. Поэтому акцент будет сделан, в первую очередь, на первичное звено медпомощи. При легком перенесении болезни больничный сибирякам будут закрывать дистанционно, без повторного теста.

Тем временем в Новосибирскую область завезли партию вакцины от гриппа. Ставить ее можно вместе с вакциной от коронавируса, даже в один день. Об уровне антител в крови перед вакцинацией, даже если вы уже переболели ковидом можно не беспокоиться, а ставить прививку в любом случае.

На этом фоне оперативный штаб Новосибирской области одобрил введение рекомендательного масочного режима в общественном транспорте. Также маски возвращают для сотрудников организаций, которые активно работают с гражданами.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 265 человек

Количество пациентов в реанимации: 164 человека

Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.

Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.

Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%

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