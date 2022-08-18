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Экономика18 августа 2022 7:00

Грозит ли России отключение от системы GPS?

Почему кадастровые инженеры считают подобный сценарий маловероятным
Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Денис Крылов, директор саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение кадастровых инженеров» (СРО Ассоциация «ОКИС»). Фото: Евгения УСОЛЬЦЕВА

Денис Крылов, директор саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение кадастровых инженеров» (СРО Ассоциация «ОКИС»). Фото: Евгения УСОЛЬЦЕВА

Возможность отключения России от системы навигации GPS прокомментировал директор саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение кадастровых инженеров» (СРО Ассоциация «ОКИС») Денис Крылов.

- Насколько уязвимой оказалась сфера кадастрового учета в Российской Федерации на фоне мировой напряженности?

- Мы не особо зависим от изменившейся ситуации в мире. В целом мы, как и все остальные отрасли, можем отметить только общее снижение денежного оборота. Но сфера кадастрового учета продолжает развиваться, в нашем учебном центре поток обучающихся не снизился, потому что мы даем очень специфическое образование. Принципы нашей работы заложены еще со времен Советского Союза. Мы не ощутили какой-то зависимости от поставок программного обеспечения или оборудования. Изначально работаем в российских программах. Единственное место возможной зависимости - это технологии в плане приборов. К примеру, сами GPS-системы, приборы, оборудование - импортные. В остальном у нас полная автономность.

- На западе были разговоры о том, чтобы в качестве антироссийских санкций отключить Россию от системы геопозиционирования GPS. Насколько возможен такой сценарий, на ваш взгляд?

- Технически невозможно отключить геопозиционирование GPS от конкретной страны. Даже если предположить вариант отключения спутника во время прохождения над территорией России, то не только наша страна, но и половина земного шара останутся без навигации. А системы GPS активно используются не только кадастровыми инженерами, но и обычными людьми во всем мире. Поэтому я не думаю, что это произойдет.

БИЗНЕС-ПРЕССТехнопром - 2022