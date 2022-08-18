Грозит ли России отключение от системы GPS?

Денис Крылов, директор саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение кадастровых инженеров» (СРО Ассоциация «ОКИС»). Фото: Евгения УСОЛЬЦЕВА

Возможность отключения России от системы навигации GPS прокомментировал директор саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение кадастровых инженеров» (СРО Ассоциация «ОКИС») Денис Крылов.

- Насколько уязвимой оказалась сфера кадастрового учета в Российской Федерации на фоне мировой напряженности?

- Мы не особо зависим от изменившейся ситуации в мире. В целом мы, как и все остальные отрасли, можем отметить только общее снижение денежного оборота. Но сфера кадастрового учета продолжает развиваться, в нашем учебном центре поток обучающихся не снизился, потому что мы даем очень специфическое образование. Принципы нашей работы заложены еще со времен Советского Союза. Мы не ощутили какой-то зависимости от поставок программного обеспечения или оборудования. Изначально работаем в российских программах. Единственное место возможной зависимости - это технологии в плане приборов. К примеру, сами GPS-системы, приборы, оборудование - импортные. В остальном у нас полная автономность.

- На западе были разговоры о том, чтобы в качестве антироссийских санкций отключить Россию от системы геопозиционирования GPS. Насколько возможен такой сценарий, на ваш взгляд?

- Технически невозможно отключить геопозиционирование GPS от конкретной страны. Даже если предположить вариант отключения спутника во время прохождения над территорией России, то не только наша страна, но и половина земного шара останутся без навигации. А системы GPS активно используются не только кадастровыми инженерами, но и обычными людьми во всем мире. Поэтому я не думаю, что это произойдет.