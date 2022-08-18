Что произошло в Новосибирске в ночь на 18 августа 2022 года: последние новости

Новосибирцам рекомендуют надевать маски в общественном транспорте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам заседания оперштаба с первым заместителем губернатора Юрием Петуховым было принято решение порекомендовать жителям Новосибирской области надевать одноразовые маски в общественном транспорте. Работникам учреждений, активно взаимодействующим с гражданами, нужно соблюдать масочный режим при нахождении на рабочих местах.

В Новосибирске разгорелся скандал из-за того, что 12-летнего школьника не пустили в детский лагерь из-за опоздания на три дня. Путевку на отдых ребенок получил от отдела соцзащиты бесплатно, однако мальчик не успел вовремя сдать необходимые анализы. Запрет на заезд связан с опасностью заразиться коронавирусом.

Турист из Новосибирской области сорвался с горы «Чертов палец», которая находится в Алтайском крае. Инцидент произошел в нескольких километрах от поселка Катунь. На место прибыли спасатели, чтобы оказать помощь пострадавшему.

Перелетные птицы начали сбиваться в косяки и улетать в теплые страны из Новосибирска. Об этом рассказал орнитолог Алексей Яновский. Он отметил, что дело не в похолоданиях.

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