Единая Россия передала школьные принадлежности более 50 тысячам детей

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».

Ежегодно в рамках акции «Единой России» «Собери ребёнка в школу» помощь получают более 160 тысяч детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей по всей стране, сообщила координатор партпроекта «Новая школа», первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова.

- Акция «Собери ребёнка в школу» стала партийной традицией. Мы собираем и выдаем канцелярию, наборы для творчества, рюкзаки. В Воронежской области наряду с рюкзаками с канцтоварами для детей приобретают школьную и спортивную форму. В Ямало-Ненецком региональном отделении «Единой России» школьные принадлежности передадут в том числе детям-инвалидам, ребятам, которые находятся в социально опасном положении, и тем, кто остался без попечения родителей, - отметила она.

В этом году наборы к 1 сентября «Единая Россия» передаёт детям в ПВР, на Донбасс и освобождённые территории. Например, комплекты для школьников Мариуполя доставили от Тульского отделения «Единой России», для детей Лутугинского района ЛНР - от Ульяновского. Помощь от Ставропольского отделения «Единой России» поступила школьникам Антрацита в ЛНР. Самарское отделение партии отправило фуры с грузом к новому учебному году для школьников города Снежное в ДНР. В машинах с гуманитарным грузом - комплекты компьютерной техники и интерактивные доски, канцелярские и школьные принадлежности.

- Акция «Единой России» «Собери ребенка в школу» уже стала традиционной. К ней подключаются депутаты всех уровней, а также неравнодушные жители. В этом году пункты сбора школьных принадлежностей открыты в 44 местных отделениях партии во всех районах Новосибирской области. Собираем канцелярию, учебные наборы, рюкзаки, все самое необходимое для того, чтобы подготовить школьников к началу учебного года. Мы прекрасно понимаем, что для многодетных семей и семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, приобрести всё это очень непросто.

В этом году благотворительная акция приобрела особую значимость в связи с событиями на Донбассе. Мы собираем школьные комплекты не только для семей Новосибирской области, но и детей из подшефного Беловодского района. Планируем в конце августа доставку канцелярии в Луганскую республику. И к 1 сентября школьники будут обеспечены всем самым необходимым, - отметила Юлия Геннадьевна Швец, руководитель партийного волонтерского центра, заместитель секретаря регионального отделения партии в Новосибирской области.

- В Волчанском и Купянском гуманитарных центрах «Единой России» в Харьковской области в рамках акции «Собери ребёнка в школу» работают отделы, где можно получить канцелярские товары для нового учебного года. Мы раздали уже более 4 тысяч таких наборов и сейчас акция в самом разгаре, - сообщил депутат Госдумы Артём Туров, курирующий гуманитарную миссию «Единой России» в Харьковской области.

Также школьные комплекты от «Единой России» получат дети погибших военных.

Напомним, старт акции «Единой России» «Собери ребёнка в школу» в этом году был дан 27 июня в Краснодоне в ЛНР.