Что произошло в Новосибирске в ночь на 17 августа 2022 года: последние новости

В Новосибирске экс-полицейский заплатит 750 тысяч рублей за сбитого пешехода. Фото: предоставлено родственниками потерпевшего.

В Новосибирске бывший полицейский избежал уголовного наказания за сбитого пешехода, однако заплатит ему компенсацию. Тогда 22-летний парень получил открытый перелом черепа, тяжёлый ушиб головного мозга и закрытый перелом ноги, впал в кому. После восстановления и реабилитации получил инвалидность. Однако в связи с истечением сроков давности обвиняемый был освобожден от уголовной ответственности.

Самым молодым должником в Новосибирской области в 2022 году стал трехлетний ребенок. Речь идет о солидарной ответственности − то есть ребенок оказался должен юридически, поскольку он обладает определенными обязательствами в отношении какого-либо объекта.

В мэрии Новосибирска назвали причину необычайного потопа, который произошел 7 августа. Основной причиной подтопления на улицах Академгородка является недостаточная пропускная способность ливневых коллекторов. Сеть ливневой канализации в нижней зоне Академгородка строилась в 70-е годы прошлого века.

88-летний пенсионер из Новосибирска, Владимир Иванов, показал невиданную растяжку. Он складывается пополам, как перочинный ножик, стоит на голове и каждое утро по 2 минуты сидит в ледяной ванне. Гуттаперчевый дедушка начал заниматься гимнастикой после 45, его знают почти все жители Академгородка, но этой славы ему мало: он хотел бы побывать на федеральном телешоу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер