Снег пойдет уже скоро. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Зима в Сибири наступает рано. Синоптики поделились прогнозами, когда выпадет первый снег в Новосибирске в 2022 году.

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра пока не составили прогноз на осень. Но, по предварительным данным сайтов, снег стоит ждать уже в конце сентября.

- Слабый снег пойдет 26 сентября. В этот день будет похолодание до +4, - сообщает сервис «Ну и погода». - Снег продолжит идти до 29 сентября. Ночью в это время похолодает до -2.

«Яндекс.Погода» прогнозирует первый снег чуть позже, с 25 октября. Эта дата рассчитана с учетом данных за 10 лет. Температура в этот день составит -1. В конце октября - начале ноября будет идти дождь, с 6 ноября установится по-настоящему зимняя погода с постоянными снегопадами и пасмурным небом.

Самую позднюю дату первого снега в Новосибирске называет сервис World-weather.ru: 31 октября, когда температура понизится до +3 днем и до -1 ночью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер