Бабье лето в Новосибирске 2022: когда наступит, прогноз синоптиков

В конце сентября будет тепло, как летом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последнюю неделю дни становятся все холоднее и дождливее, но в следующем месяце новосибирцы снова погреются под солнцем. Сибиряков порадует бабье лето в Новосибирске — 2022.

Точную дату прихода бабьего лета синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра пока не могут назвать. По предварительным прогнозам, потепление придет в самом начале осени.

— Волна потепления придется на конец сентября или начало октября. Более точный прогноз будет только осенью, — сообщила КП-Новосибирск начальник Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

Согласно прогнозам погодных сервисов, бабье лето наступит во второй половине сентября. Так, сайт «Ну и погода» с 17 по 18 сентября обещает резкое потепление до +24… +25 — в эти выходные будет солнечно, с переменной облачностью.

«Яндекс.Погода» же считает, что бабье лето наступит в начале сентября и больше уже не вернется. В первую неделю температура поднимется до +20. Всего в сентябре в Новосибирске ожидается 16 дней с переменной облачностью, 6 — ясных и 8 — с затяжными осадками. Но дожди обещают быть не столь обильными.

Самый оптимистичный прогноз пока дает сайт World-weather.ru. По его данным, температура от +17 до +21 продержится первые 11 дней сентября. Ночью же будет около +12… +15.

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