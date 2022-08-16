Совет отцов Новосибирской области вышел на митинг

Фото: пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

13 августа, в субботу, свое одобрение межфракционному законопроекту федерального парламента выразили и новосибирцы. На согласованный митинг под эгидой Совета отцов Новосибирской области они собрались на площади Ленина перед зданием легендарного театра оперы и балета.

Председатель и члены регионального подразделения Союза отцов России, а также присоединившиеся к ним неравнодушные новосибирцы держали в руках плакаты «Моя семья - мое богатство» и «Мы - за традиционную семью», привлекая к себе внимание флагом Совета отцов.

Участие в митинге в поддержку законопроекта принял и известный представитель Федерации кикбоксинга Новосибирской области Олег Лавроненко - четырехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, а также многократный чемпион России в этом виде спорта.

- Нам, ответственным отцам Новосибирской области, без разницы, какой сексуальной жизнью живет некто за закрытыми дверями, планирует ли, к примеру, заводить детей или хочет на всю жизнь остаться «перекати-полем». Это выбор каждого отдельного индивидуума. Но вот пропагандировать извращения или антиобщественную идеологию мы не дадим. Мы - против! Мы заявляем об этом открыто и будем отстаивать наше право на защиту от популяризации асоциального образа жизни всеми доступными нам законными методами, - отметил председатель Совета отцов Сергей Майоров.

Он также высказал мнение, что запретительные меры должны коснуться не только пропаганды половых извращений, но и любого образа жизни, идущего против здорового развития общества:

- Кроме половых извращений сегодня есть целый букет учений, разлагающих наше общество: движение чайлдфри, пропагандирующее отказ от деторождения, суицидальные группы наподобие «Синего кита», популяризаторы детоубийств (абортов) и т. п. Все они должны быть также запрещены.