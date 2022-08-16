От Михайловской набережной до слияния Чуи и Катуни: что увидеть за три дня на Алтае

Красота в мелочах, главное - заметить. Фото: Анна ПАШАГИНА

Алтай - самое раскрученное место среди новосибирских туристов и не только. В этом году гостей в республике как никогда много, но для того, чтобы насладиться горными красотами, необязательно брать недельный отпуск. Мы решили убедиться, что для экспресс-версии путешествия по Чуйскому тракту хватит и выходных плюс еще один день. На что стоит обратить внимание в коротком путешествии и где остановиться - в материале КП-Новосибирск.

Протяженность дороги более 900 километров. Фото: Анна ПАШАГИНА

ИСТОЧНИК С «ЖИВОЙ ВОДОЙ»

Чтобы успеть все по максимуму, встаем пораньше. Подъем в 5.30, выезд в 7.00. По совету друзей набрала теплых вещей и, конечно, захватила фотоаппарат с пустой флешкой. Надеюсь на виды не хуже, чем в глянцевых журналах для путешественников. Настоящего гида решила заменить на виртуального, а точнее на аудиогид «Чуйский тракт», созданный МТС. Почему он? Во-первых, он самый свежий и, похоже, самый полный. Во-вторых, совершенно бесплатно доступен всем на платформе МТСLive. В-третьих - и это главное - его можно слушать даже там, где нет интернета: достаточно просто скачать тур заранее, чтобы не зависеть от качества связи. А оно, понятно, в горах не всегда на высоте.

Чуйский тракт проходит через три региона. Фото: Анна ПАШАГИНА

Мое путешествие берет начало в Новосибирске - от парка «Городское начало», почти на Михайловской набережной. Мало кто знает, что с 1961 года именно эту точку можно считать нулевым километром Чуйского тракта. За спиной остаются Новосибирский планетарий, Музей поездов, Академгородок. Впереди еще 960 километров ровной, как скатерть, дороги.

Дорога ровная и гладкая, как скатерть. Фото: Анна ПАШАГИНА

Миновали симпатичный и уютный Бийск. Советую заложить время на посещение уникального Музея Чуйского тракта. А если не успеете, аудиогид расскажет и о нем, и о самом Бийске.

Для меня цель первого дня - источник Аржан-Суу, что в переводе означает «святая вода». Находится он на 478-м километре Чуйского тракта, недалеко от села Манжерок.

Вода в источнике Аржан-Суу лучше чем из бутылки. Фото: Анна ПАШАГИНА

Природная достопримечательность пользуется спросом скорее не из-за размеров, а из-за связанной с ним легенды. Она гласит, что охотник выследил марала и ранил его. Зверь из последних сил добежал до источника, прыгнул в него - и рана затянулась. Мужчина не поверил своим глазам и решил испытать воду на чудодейственность, бросив в нее сушеного хариуса. Тот ударил хвостом и поплыл. Получается, что вода там и правда «святая».

Делаем остановку. Холодная вода бьет ключом. Набираю немного в ладошку и пробую. Вода мягче и намного вкуснее обычной бутилированной. Это ощущается гораздо ярче, когда вокруг горы, а ты проделал путь длиной в несколько сотен километров.

А вы любите горы? Фото: Анна ПАШАГИНА

ОТ ТОРГОВЦЕВ ДО ТУРИСТОВ

На второй день получилось запланировать несколько знаковых точек - перевалы Семинский, Чике-Таман и слияние рек Чуи и Катуни. Чем выше и дальше поднимаешься по Чуйскому тракту, тем красивее и живописнее виды. В дороге меня сопровождают удивительные пейзажи, бурная Катунь - хозяйка Алтая. Вырваться из мегаполиса всего на три дня и полностью сменить привычные «обои» из серых многоэтажек на хрустальный воздух, изумрудно-зеленые альпийские луга и горы под голубым небом - это настоящая перезагрузка.

Смотровая площадка на высоте 1466 метров над уровнем моря. Фото: Анна ПАШАГИНА

Поднимаемся на 1466 метров над уровнем моря. На этой высоте находится перевал Чике-Таман. Дорога - лихой серпантин. Сначала она закручивается вверх, а потом плавно раскручивается вниз.

На перевале можно подкрепиться малиной. Фото: Анна ПАШАГИНА

Смотровая площадка на «первом уровне» забита туристами. Мало кто решается подняться по лестнице выше - подъем довольно крутой. Я не из пугливых, поэтому иду вперед.

А вы бы сделали такую фотографию? Фото: Анна ПАШАГИНА

Сверху открывается дивная круговая панорама. Видны и горы, и поля, и даже кусочки старой дороги Чуйского тракта. Смотришь и представляешь, как раньше здесь не туристы толпились, а повозки, запряженные лошадьми, ездили.

Именно с Чике-Тамана, или Чикета, как считают многие туристы, начинается другой Алтай - «верхний».

Вот что значит - заватывает дух. Фото: Анна ПАШАГИНА

СЛИЯНИЕ ЧУИ И КАТУНИ

В дороге слушаю аудиогид МТС и еще больше горю желанием попасть в Чуйско-Катунскую долину. Уж очень красиво аудиоэкскурсовод рассказывает о слиянии рек. К тому же это место принято считать местом силы. То, что нужно для «обнуления» городских будней.

На фоне Катуни получаются красивые фотографии. Фото: Анна ПАШАГИНА

Выхожу из машины и не верю своим глазам. На естественной смотровой площадке с высоты примерно пятиэтажки видны две реки. Мутно-молочная Чуя смешивается с бирюзовой Катунью, как на палитре художника. Хозяйка Алтая дружественно принимает другую горную речку в свои объятия, и они продолжают свой путь вместе.

Мутно-молочная Чуя впадает в бирюзовую Катунь. Фото: Анна ПАШАГИНА

Здесь не хочется разговаривать и даже фотографироваться. Лучше сесть на камень и полюбоваться красотами и необъятностью алтайских высот. Фантастические виды здесь кругом на все 360 градусов, куда ни поверни голову.

В Чуйско-Катунской долине хочется сидеть и любоваться видами. Фото: Анна ПАШАГИНА

ГОРОДОК ИЛИ ОСТРОВОК?

«Расскажи ты мне, дружок, что такое Манжерок» - крутится песенка в моей голове, когда на обратном пути я подъезжаю к еще одной точке моего экспресс-путешествия по достопримечательностям Алтая. Как вы уже догадались, я отправилась посмотреть всесезонный курорт Манжерок, названный по имени ближайшего села. Перед поездкой прослушала его краткую историю в аудиогиде. Об этом небольшом селе пела Эдита Пьеха. Значит, звезды о нем знают, а я нет? Непорядок.

На всесезонный курорт я поехала на третий день своего путешествия. Фото: Анна ПАШАГИНА

Курорт встретил небольшой парковкой и большим строящимся отелем. Пока идешь на подъемник, глаза разбегаются от обилия ларьков с сувенирами. Сам фуникулер напоминает космическую станцию из будущего. Никаких очередей, все четко и слаженно. 10 минут комфортабельного «полета» над красотами склона горы - и я на высоте 1020 метров над уровнем моря.

10 минут на фуникулере и вы на высоте. Фото: Анна ПАШАГИНА

По смотровой площадке можно гулять медленно и никуда не торопиться. Для любителей горных прогулок есть экологическая тропа. Если хотите просто отдохнуть и полюбоваться видами с горы, то присядьте на скамейку и дышите горным свежим воздухом.

Фотография на память с Алтая - словно открытка. Фото: Анна ПАШАГИНА

Это и была финальная точка нашего трехдневного трипа. Может, не так уж и много, но для короткого путешествия это весьма насыщенный график, к тому же не стоит забывать, что почти все время путешествия нас сопровождают незабываемые виды из окна автомобиля, что само по себе уже отдых и релакс для обыкновенного новосибирского трудоголика. Смена картинки - большое дело, испытано на себе!

НАДО ЕХАТЬ

Всю дорогу меня сопровождал аудиогид МТС «Чуйский тракт». Попробовав новинку на себе, в реальных условиях, готова рекомендовать этого попутчика-эрудита для автопутешествия по Чуйскому тракту (читай - в Горный Алтай). Так что, если готовы к незабываемому путешествию, скачивайте тур. Вот ссылки на приложение МТС Live в AppStore или Google Play: там найдите в Digital-контенте гид «Чуйский тракт» и следуйте по маршруту, надев наушники. Вы едете, а он - рассказывает!