Что произошло в Новосибирске в ночь на 16 августа 2022 года: последние новости

Протоиерей Александр Новопашин объяснил, почему эта секта опасна.

В России прошли обыски в секте неопятидесятников, известной под названием «Новое поколение»: об этом стало известно из сообщений в телеграм-каналах. Правоохранители нагрянули в отделения движения в шести городах, в том числе в Новосибирске

Прекращено административное дело против Хельги Пироговой, оскандалившейся после поста о погибших российских военных. Сделали это потому, что по факту того же правонарушения в отношении Хельги возбуждено уголовное дело. В начале августа МВД объявило Пирогову в розыск. Сама она находится в Грузии.

За неделю в Новосибирской области практически на 50% увеличилось количество людей, заболевших коронавирусом. По словам Александра Щербатова, рост заболеваемости ковидом фиксируют уже четвертую неделю подряд. Так, за последнюю неделю заболели ковидом 1199 новосибирцев.

Новосибирский стобалльник Всеволод Нагибин завоевал золотую медаль на международной олимпиаде по информатике. Юноша учится в 11 классе новосибирской гимназии №6 «Горностай» и намерен закончить школу с золотой медалью. Классный руководитель Мария Мазур отметила, что раньше Всеволод уже брал медали на всероссийских олимпиадах по математике и информатике.

*Деятельность организации признана нежелательной на территории РФ.

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