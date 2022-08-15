Новосибирская школьница представит Россию на международной олимпиаде по стандартизации

Руководитель ФБУ «Новосибирский ЦСМ» Ольга Морозова и студентка НГУ София Смирнова. Фото: ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

В этом году впервые в России Росстандарт организовал и провел молодежную олимпиаду стандартов. В мероприятии принимали участие школьники в возрасте от 13 до 18 лет. На конкурс пришло более 230 заявок. На отборочный тур попали 75 человек, а участвовали в финальном испытании, которое состоялось 1 июня в Уфе, 35 ребят из разных регионов страны.

Это был национальный этап олимпиады, на котором для формирования молодежной сборной команды Росстандарта выбрали 6 школьников. Именно они представят нашу страну на международной олимпиаде в Южной Корее в конце августа. Среди них и новосибирская школьница, точнее теперь уже выпускница Аэрокосмического лицея имени Ю. В. Кондратюка и студентка НГУ София Смирнова.

Накануне международной олимпиады руководитель ФБУ «Новосибирский ЦСМ» Ольга Морозова пригласила Софию в ЦСМ, чтобы познакомиться, рассказать о деятельности специалистов учреждения в области стандартизации и лично пожелать девушке удачи.

Подготовка к международному участию действительно серьезный шаг. В разговоре с Ольгой Юрьевной София поинтересовалась, кем и каким образом на практике в настоящее время разрабатываются стандарты в разных областях жизнедеятельности человека. Рассказав про технические комитеты, руководитель ФБУ «Новосибирский ЦСМ» с удовольствием показала, как выглядят стандарты, какие они бывают и для чего предприятиям их нужно своевременно актуализировать.

В свою очередь девушка рассказала о том, как готовилась к первым двум этапам олимпиады.

- Про олимпиаду я узнала из социальных сетей, - говорит София. - Для себя решила: почему бы и нет? В мероприятиях подобного масштаба я раньше не участвовала, но о том, что такое стандарты и для чего они нужны, знала из курса по авиации, который был в нашем лицее. Несмотря на подготовку к ЕГЭ, я нашла время, чтобы самостоятельно изучить основы стандартизации. Перечитала, честно говоря, много информации, изучила основы оформления стандартов, что в них должно прописываться. Можно сказать, предчувствовала, что одним из заданий на национальном туре будет разработка собственного стандарта.

Фото: ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

Софии до последнего не верилось, что ее зачислили в состав сборной Росстандарта. Когда она это осознала, ее реакция заключалась в одной фразе: «Это глобально!» Сейчас девушка занимается онлайн с наставниками проекта, много времени уделяет изучению английского языка, на котором, собственно, и будет проходить олимпиада. София активно интересуется современными стандартами в области искусственного интеллекта.

- Виртуальный мир с каждым днем все больше захватывает нашу жизнь. И если законы материального мира более-менее понятны, то мир виртуальный нужно развивать. Я сама хотела бы связать свою жизнь с такими неосязаемыми вещами, как программирование и создание искусственного интеллекта, для которых также нужны стандарты, - признается участница сборной.

К слову, София Смирнова представит Россию и на шоу талантов, которое предусмотрено регламентом международной олимпиады. Специально для этого был записан видеоклип, для которого девушка исполнила песню и сыграла на гитаре.

В предвкушении поездки София признается, что ей очень хочется встретиться лично со своими сокомандниками, организаторами, хочется оправдать их ожидания. И конечно же, выиграть!

- Верю, что мы справимся, - говорит она, улыбаясь.

Несмотря на то, что участие сборной Росстандарта в международной олимпиаде пройдет онлайн, София счастлива, что будет причастна к первому опыту России на этой олимпиаде и сможет внести свою лепту в это важное дело.

Мы от всей души желаем нашей сборной удачи и победы!

Фото: ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

СПРАВКА «КП»

Международная олимпиада школьников по стандартизации впервые была проведена 16 лет назад по инициативе национального органа по стандартизации Южной Кореи - Корейского агентства по технологиям и стандартам (KATS). В 2021 году в ней приняли участие более 120 ребят из Китая, Индонезии, Японии, Кении, Республики Корея, Руанды и Сингапура. В 2022 году в олимпиаде впервые примет участие команда, представляющая Российскую Федерацию. В ее состав вошли Назар Бауэр (Благовещенск, Амурская область), Карина Севрюгина (Ковернино, Нижегородская область), Дарья Сурова (Нижний Новгород), Карина Ищук (Севастополь), Аскар Арсланов (Уфа) и София Смирнова (Новосибирск).