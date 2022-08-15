Теплые летние деньки вернутся не скоро. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске к середине августа начала заявлять о себе осень: погода испортилась, температура резко снизилась до +15 днем, а ночью холодает до +8. Разбираемся, что случилось с погодой в Новосибирске и вернется ли тепло.

Несмотря на похолодание и пасмурную погоду, в последние дни августа может прийти тепло.

Вот прогноз синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра.

— В конце второй — начале третьей декады возможны колебания температуры воздуха ночью от +5… +10 до +10… +15, днем — от +15… +20 до +22… +27. Месячное количество осадков предполагается меньше нормы, около 41 — 73 мм, — рассказали метеорологи в прогнозе погоды на месяц.

По прогнозу портала «Яндекс.Погода», дожди продлятся как минимум до пятницы, 19 августа. Всю неделю будет стоять пасмурная погода с дождями и температурой не выше +13… +15. Только в субботу потеплеет до +18. После небольшого понижения в следующую среду, 24 августа, термометр покажет +20.

А вот сайт «Ну и погода» обещает пасмурное небо до самого конца месяца. В оставшиеся две недели температура составит от +15 до +18, ночью температура опустится до +8. Лишь 30 августа днем будет +20. В ближайшую неделю дождь пройдет только 17, 18 и 21 августа, а на следующей будут дождливые выходные.

Сервис «Гисметео» также дает прогноз, что солнце и температура до +21… +22 вернется в город лишь после 23 августа. При этом потепление будет недолгим — уже после 24 августа в Новосибирск вновь вернется похолодание: +14… +16 — днем и +7… +8 — ночью.

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