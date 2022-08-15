Прекращено административное дело против Хельги Пироговой, оскандалившейся после поста о погибших российских военных

Хельга Пирогова покинула Россию. Фото: соцсети

Административное дело против новосибирского депутата Хельги Пироговой прекращено. Об этом сообщили в понедельник, 15 августа, в областном судебном департаменте.

— Прекращено дело об административном правонарушении в отношении Хельги Пироговой, обвиняемой в совершении административного правонарушения по ст. 20. 3. 3 ч. 1 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ», — пояснили в судебном департаменте.

Дело прекратили в связи с тем, что по факту того же правонарушения в отношении Хельги возбуждено уголовное дело.

Напомним, дело по факту публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ против Хельги Пироговой возбудили после ее оскорбительного поста в соцсетях о погибших в ходе спецоперации на Украине российских военных. Первый зампред Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов требовал лишить Хельгу Пирогову мандата после этого поста, однако Горсовета комиссия по этике не нашла для этого оснований. Вскоре стало известно, что депутат покинула страну. Сама она заявила, что отправилась в Грузию. Но при этом мандат сдавать Хельга не собирается и планирует заниматься работой удаленно. В начале августа МВД объявило Пирогову в розыск.

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