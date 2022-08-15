Школьные маршруты в Новосибирске проверили накануне Дня знаний

Николай Тямин подчеркнул: 225 образовательных учреждений выходят на городские улицы. Фото: Ольга ТЕМНИКОВА

Совсем скоро юные новосибирцы снова сядут за парты. В школе за безопасность детей отвечают педагоги, и родители могут быть уверены, что ребенок не пострадает. Но и путь на занятия тоже должен быть безопасным, и за это отвечают взрослые. Потому накануне Дня знаний депутаты проинспектировали школьные маршруты в центре Новосибирска. О том, как прошла проверка, читайте в нашем материале.

НУЖНО ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Средние школы № 24 и 172 расположены внутри Ботанического жилмассива. Казалось бы, дорог нет, а значит, и опасность ребятам здесь не угрожает. Тем не менее проблема, по словам депутата округа № 12 Степана Сафонкина, существует. Школы окружены внутриквартальными сквозными проездами, тротуары есть не везде. Это значит, что дорогу между собой делят и автомобилисты, и дети, и жители микрорайона. Скоростной режим внутри жилой зоны водители соблюдают не всегда. Для решения проблемы достаточно было бы нанести разметку и установить лежачих полицейских, но на внутриквартальных проездах нормативы не предусматривают таких мер. Руководитель рабочей группы, заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Николай Тямин считает, что для снятия проблемы нужно волевое и политическое решение на уровне руководителей департаментов и рядовых чиновников.

БЕЗДОРОЖЬЕ НА ПУТИ В «СИБИРСКИЙ ЛУЧИК»

Коррекционную начальную школу № 60 «Сибирский лучик» на улице Охотской сдали еще в 2015 году. По словам директора дошкольного отделения Ларисы Цыбаевой, внутри здания и на территории начальной школы для работы с особенными ребятишками созданы все условия: есть лифты, пандусы, оборудование. Но красота в буквальном смысле заканчивается у калитки. За ней и ребят, и родителей ждет преодоление стометровки по гравийке. А ведь в садик ходят и ребята-колясочники.

- Этот детский сад предназначен для ребятишек с ограниченными возможностями здоровья. 70 детей, посещающих садик сегодня, - это дети с ОВЗ. При этом здесь нет тротуара, нет дорожного покрытия, нет освещения. Это прецедент, когда специальное учебное заведение построено и принято в эксплуатацию с подъездной дорогой в грунте. Ситуация за 8 лет не изменилась, только досыпали щебень на грунт, - не скрывала эмоций депутат округа № 10 Екатерина Шалимова.

Николай Тямин уверен, что организация подъездных путей к этому садику должна стать для рабочей группы одной из приоритетных. Есть наказ жителей на устройство здесь тротуара и освещения.

- К особой категории детей должно быть особое отношение взрослых, принимающих решения. Второй важный момент: учреждение строилось как специализированное, но из-за отсутствия подъездных путей оно не используется с полной нагрузкой. Мы знаем, что количество детей с ОВЗ в городе растет, и мы не имеем права допустить, чтобы учреждение не использовалось по назначению, - подчеркнул Николай Тямин.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В настоящее время в Новосибирске насчитывается 505 образовательных учреждений - школ и детских садов. 225 из них выходят на городские улицы. По словам Николая Тямина, в рабочую группу поступило больше 1000 обращений от депутатов и граждан. Где-то вопрос можно решить на уровне районной администрации, а где-то обеспечение безопасности требует финансовых затрат и нетривиальных подходов. К настоящему моменту в ответ на обращения горожан департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска выделил почти 20 миллионов рублей на организацию безопасных школьных маршрутов. И это только начало большой работы, которую еще предстоит провести в Новосибирске в ближайшее время.