Билайн: новосибирская молодежь разговаривает по телефону дольше, чем в среднем по России

Фото предоставлено Департаментом пресс-службы ПАО «ВымпелКом».

Такие данные к Международному дню молодежи предоставили эксперты сервиса «билайн.аналитика»*.

Девушки говорят по телефону чуть дольше мужчин: 77 секунд против 72. Что касается использования мобильного интернета, то здесь мужская половина населения в возрастной категории 18-35 лет уверенно лидирует: в среднем по стране мужчины тратят на 45% больше мобильного интернет трафика, чем женщины.

При этом разницы в предпочитаемых приложениях между полами в Новосибирске нет: первое место занимает YouTube, второе – Вконтакте, третье – TikTok. На последних двух строчках ТОП-5 оказались Telegram и Одноклассники. Интересно, что TikTok в Новосибирске популярнее, чем в Москве: там приложение занимает 4 место в этом рейтинге.

Первая тройка популярных устройств у молодежи в России немного отличается в зависимости от пола, но в Новосибирске девушки и молодые люди были единодушны: первое место у обоих полов занял Iphone 11, второе - Xiaomi redmi 9A, третье - Xiaomi redmi 9C с функцией NFC.

- Какие бы сервисы и приложения не выбрал наш абонент, билайн позволит ему с комфортом проводить время в сети и оставаться на связи с близкими в различных ситуациях. Стоит отметить, что в билайн тариф всегда можно настроить под свои предпочтения: отрегулировать количество трафика и минут, включить дополнительные опции, а так же выбрать аппера – цифрового помощника, который даёт бонусы в зависимости от потребностей пользователя. Например, любителям видеосервисов хорошо подойдет дракон Юнг – он дарит неограниченный доступ к YouTube и TikTok, - Данил Макаренко, директор по маркетингу региона Восток.

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*Исследование основано на обезличенных, агрегированных данных пользователей 18-35 лет в сети билайн за июль 2022 года