Что произошло в Новосибирске в ночь на 14 августа 2022 года: последние новости

Суд не установил вину водителя Audi Q7, насмерть сбившего 5-летнего мальчика. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске суд не установил вину водителя Audi Q7, насмерть сбившего 5-летнего мальчика, ДТП случилось в июле прошлого года. Водитель пропустил на пешеходном переходе девочку на самокате, а потом на дорогу выехал малыш на самокате, который отстал от своей мамы. Автотехническая экспертиза показала, что водитель в этой ситуации не мог заметить выехавшего на дорогу ребенка и успеть затормозить. Поэтому суд засомневался в доводах следствия о вине водителя и отправил дело на повторное рассмотрение.

Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов объяснил, по кому в первую очередь ударит новый штамм коронавируса дельтакрон. На данный момент гибрид дельты и омикрона подтвердился уже у семи человек в стране. По словам специалиста, в группе риска находятся люди пожилого возраста, пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями внутренних органов, диабетом. А также ВИЧ-инфицированные и люди, которые принимают иммуноподавляющие препараты.

Новосибирские туристы, перевернувшиеся на грузовике в Горном Алтае, рассказали подробности ЧП. К счастью, никто из находившихся там людей не получил фатальных травм, однако добираться до базы после инцидента им пришлось своими силами. Деньги за экскурсию сибирякам вернули, однако подробнее в этой истории будет разбираться следственный комитет. Если окажется, что услуги турфирмы действительно не отвечали требованиям безопасности, будет возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ.

Из-за сильного ливня в Новосибирске 13 августа 2022 года город снова затопило. На некоторых дорогах машины практически полностью скрывались под водой, а пешеходом приходилось перепрыгивать через огромные лужи. А еще из-за внезапно начавшейся грозы пришлось прервать матч между «Новосибирском-М» и «Томью-М».

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