Что произошло в Новосибирске в ночь на 13 августа 2022 года: последние новости

Туристы из Новосибирска пострадали во время поездки на Алтай. Фото: Инцидент Новосибирск.

В Горном Алтае перевернулся грузовик с туристами, среди которых были жители Новосибирска. Дети 6 и 10 лет при падении ударились головой о камни, позже у них диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. А одна девушка получила перелом руки. Но помощь пострадавшим не оказали.

Под Новосибирском арестовали 26-летнего мужчину, который, будучи под действием наркотиков, взял в заложницы собственную падчерицу. Он требовал, чтобы его перестала искать полиция и чтобы с него сняли обвинение в убийстве. Также он требовал наказать дилера, продавшего ему наркотики. В противном случае грозил убить девочку. К счастью, приехавшая по его просьбе полиция вовремя вмешалась.

В одном из новосибирских магазинов детской одежды ввели новые правила проверки грузчиков: их тестируют на полиграфе. Один из рабочих завалил тест, его попросили тихо уйти. Но мужчина возмутился и потребовал сделать все по закону.

В Новосибирске полиция ищет эксгибициониста, напугавшего продавцов в цветочном. Инцидент произошел в Советском районе. Мужчина пришел в магазин и выставил на всеобщее обозрение свой половой орган. Флорист сделала вид, что не заметила странное поведение мужчины, и через некоторое время он ушел. А потом вернулся и объяснил все розыгрышем. Но в цветочном юмор не оценили.

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