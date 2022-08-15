Что произошло в Новосибирске в ночь на 15 августа 2022: последние новости

От имени блогера предлагают делать ставки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Неизвестные спекулируют на имени блогера из Новосибирска Давида Манукяна. Они предлагают делать ставки на спорт. Вкладываешь 900 рублей, а забираешь 35 тысяч рублей. Владельцы аккаунта уверяют, что Манукян их директор, а гарантии – отзывы других людей.

В Казани экстренно приземлился борт, летевший из Москвы в Новосибирск. Одному из пассажиров стало плохо во время полета. Его забрали в больницу с приступом эпилепсии. Поздно вечером самолет снова вылетел в столицу Сибири.

На котловане на Юго-Западном две школьницы купались и перевернулись на матрасе. На место пришлось вызывать спасателей. Сотрудники МАСС вытащили детей на берег. Девочек передали родителям и провели со взрослыми профилактическую беседу.

20-летний парень погиб в ДТП с грузовиком. Авария произошла на улице Дуси Ковальчук. На место выезжали медики, сотрудники ГИБДД и спасатели МАСС. Парень сидел за рулем иномарки и не справился с управлением. На скорости он влетел в грузовик. От полученных травм он скончался.

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