ЕР стала организатором эвакуации детей с неврологическими патологиями из ЛДНР

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

«Единая Россия» развивает медицинское направление гуманитарной миссии в Донбассе и на освобожденных территориях и будет помогать эвакуировать детей с неврологическими нарушениями. Также медики-добровольцы будут определять наиболее тяжелых пациентов, среди которых пострадавшие от обстрелов ВСУ военнослужащие и мирные жители, и вывозить их на лечение в Россию. Об этом сообщил на ВКС с представителями министерств здравоохранения РФ и ЛДНР, регионов России и медиками координатор деятельности медиков-добровольцев председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Он отметил, что успешный опыт организации такой работы есть у Омского отделения «Единой России». Его секретарь, главврач областного Клинического медико-хирургического центра Вадим Бережной вместе с бригадой медиков-добровольцев в конце июня вывез 17 наиболее сложных пациентов из ЛНР.

- За полтора месяца они все были прооперированы, 10 человек выписаны. Мы убедились, что это нужный опыт. Ему планируют последовать Красноярск, ХМАО и Барнаул. Мы будем согласовывать очередную бригаду для эвакуации больных и их лечения в сибирских больницах, - рассказал он.

Башкортостанское отделение «Единой России», в свою очередь, уже организовало реабилитацию для почти тысячи детей Донбасса, которых на месте отобрали медики-добровольцы. Еще 150 детей приняли на отдых санатории республики.

Продолжится и деятельность медиков-добровольцев в рамках гуманитарной миссии «Единой России». В Донбассе и на освобожденных территориях уже отработали 420 специалистов из России. Еще 230 врачей из России приехали по линии Минздрава и Центра медицины катастроф.

Чтобы как можно больше людей могли получить медпомощь, нужно задействовать медиков для проведения выездной диспансеризации, считает министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.

- Нужно использовать опыт РФ по выездным формам работы, обучать коллег в нашей республике. Нам также не всегда хватает транспорта, медицинских комплексов, чтобы можно было выезжать в районы, - отметил он.

На эту же проблему обратила внимание министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко.

Как рассказала заместитель директора департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава РФ Наталья Маркарян, потребности республик в транспорте будут закрыты в августе - сентябре. Планируется поставить 386 машин скорой для двух республик и трех областей - Запорожской, Херсонской и Харьковской.

В свою очередь Наталья Пащенко поблагодарила «Единую Россию» за помощь в лечении раненых военных и мирных жителей, за работу на прифронтовых территориях, а также за лекарственное обеспечение.

- Мы выстроили эффективную работу со Ставропольским краем, Волгоградской областью, Башкортостаном. Более 30 тысяч пациентов из ЛНР уже получили медпомощь. Также республике оказана серьезная поддержка по материально-техническому оснащению из Тюмени, Волгоградской области. Хорошо отлажено лекарственное обеспечение - все новые территории уже получили российские инсулины и перешли на российские препараты, - подчеркнула она.

Член комитета Госдумы по промышленности Евгений Нифантьев сообщил, что на территории ЛДНР и освобожденных территориях уже работают более 1300 аптечных пунктов.

- В народных республиках создана система лекарственного обеспечения, которая позволяет бесперебойно снабжать как лечебные организации, так и розничные и оптовые предприятия. Также внедрена система контроля за ценами, аналогичная российской. Есть список жизненно важных лекарственных препаратов, и ценообразование строго контролируется, - уточнил он.

Подводя итоги ВКС, Дмитрий Хубезов подчеркнул, что помощь Донбассу и освобожденным территориям будет в ближайшее время отражена в народной программе «Единой России».

- Именно здесь и сейчас во многом решается судьба нашей страны. Поэтому контроль должен быть соответствующий. Будем закрывать потребности с нашими медиками-добровольцами. Но ключевую роль здесь должны играть регионы. Проблем много, и их надо решать вместе, - заключил он.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии уже доставили в народные республики более 12 тысяч тонн гуманитарного груза, из них более 500 тонн медикаментов. 60% гумпомощи, отправленной в Донбасс и на освобожденные территории, помимо грузов Минобороны и МЧС, собрано региональными отделениями «Единой России».

- Наши онкологи на постоянной связи с коллегами из ЛНР: благодаря телемедицине консультируют, проводят консилиумы. Продолжается отправка медиков-добровольцев - по-прежнему большой запрос. И это все идет под эгидой «Единой России». Уехали травматологи, судебные медики, готовится команда детских врачей. Параллельно Минздрав начинает формировать группы специалистов для командирования на профессиональной основе. Планируется и доставка больных на лечение в Новосибирск: принципиальные договоренности есть, готовим проект. В подшефный Беловодский район отправили несколько тонн жизненно важных препаратов, антибиотики, кровеостанавливающие средства, перевязочные материалы, аппараты ИВЛ, УЗИ. Есть потребность в химреактивах для лабораторий - формируем заявку. Требуется небольшое усиление материально-технической, эндоскопической базы. Врачебные амбулатории в неплохом состоянии, запланирован ремонт ФАПов. Основной запрос от беловодских коллег - специалисты: не хватает рук - часть местных врачей уволились. Коллеги попросили помочь, поскольку много больных, которых нужно оперировать. 8 августа из Новосибирска в Беловодск выехали два хирурга, два гинеколога и два анестезиолога, - прокомментировал Олег Иванинский, депутат Госдумы от Новосибирской области, член комитета по охране здоровья, фракция «Единая Россия».

В Донбассе и на освобожденных территориях работают 39 гуманитарных центров «Единой России». Помощь в этих центрах получили более 400 тысяч человек.

Расширяется медицинское направление в рамках гуманитарной миссии «Единой России». При поддержке МГУ в Купянск уже доставлено телемедицинское оборудование. Терминалы для диагностики позволяют делать анализы, ЭКГ, измерять давление и передавать данные в режиме онлайн для последующих консультаций с узкими специалистами и профессорами МГУ. Такое же оборудование установят в каждом центре помощи «Единой России», где есть медицинский кабинет.