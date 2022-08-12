Что произошло в Новосибирске в ночь на 12 августа: последние новости

Сообщаем главные новости на 12 августа. Фото: ГУ МЧС по НСО.
В поселке Красный Яр Новосибирской области 10 августа утонул подросток. Двух его братьев удалось спасти. Вытащил мальчиков из воды их приятель, который тоже пошел купаться на реку.
Суд поставил точку в деле 50-летней женщины-водителя, которая наехала на палатку, где находилась многодетная мать с двумя детьми. Напомним, трагедия случилась 3 июля на пляже Обского водохранилища в Искитимском районе. Несколько семей приехали на отдых в село Быстровка, поставили палатки. Одна из женщин села в кроссовер Suzuki GrandVitara и решила перепарковать машину. 50-летняя водитель перепутала педали и наехала на палатку.
В Новосибирске возбудили уголовное дело на 39-летнюю директора фирмы, которая задолжала двум сотрудникам зарплату за два месяца. Ей грозит до года тюрьмы или штраф свыше 100 тысяч рублей.
Бывший налоговый инспектор из Новосибирска стала блогером и эпатирует публику дерзкими образами. Она примеряет на себя костюмы разных героинь из кино и постоянно придумывает новые челленджи и перфомансы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер