Что произошло в Новосибирске в ночь на 12 августа: последние новости

Сообщаем главные новости на 12 августа. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В поселке Красный Яр Новосибирской области 10 августа утонул подросток. Двух его братьев удалось спасти. Вытащил мальчиков из воды их приятель, который тоже пошел купаться на реку.

Суд поставил точку в деле 50-летней женщины-водителя, которая наехала на палатку, где находилась многодетная мать с двумя детьми. Напомним, трагедия случилась 3 июля на пляже Обского водохранилища в Искитимском районе. Несколько семей приехали на отдых в село Быстровка, поставили палатки. Одна из женщин села в кроссовер Suzuki GrandVitara и решила перепарковать машину. 50-летняя водитель перепутала педали и наехала на палатку.

В Новосибирске возбудили уголовное дело на 39-летнюю директора фирмы, которая задолжала двум сотрудникам зарплату за два месяца. Ей грозит до года тюрьмы или штраф свыше 100 тысяч рублей.

Бывший налоговый инспектор из Новосибирска стала блогером и эпатирует публику дерзкими образами. Она примеряет на себя костюмы разных героинь из кино и постоянно придумывает новые челленджи и перфомансы.

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