В АО «РЭС» определили «Лучших по профессии» среди специалистов по работе с потерями электроэнергии

Фото: предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

В компании данное мероприятие проводится уже в третий раз. По традиции и установленному регламенту смотр-конкурс проводился в два тура, первый - отборочный - в виде тестирования и проверки практических навыков - на уровне филиалов, и финал, который в этом году проходил в филиале «Чулымские электрические сети».

На финал смотра-конкурса прибыли 8 бригад - лидеры отборочного этапа конкурса из всех филиалов АО «РЭС».

В финале смотра-конкурса бригады демонстрировали практические знания технологии работ с измерительными комплексами учета электроэнергии путем осуществления на специальных стендах полигона филиала «Чулымские электрические сети» операций по инструментальной проверке систем учета, демонтажу, программированию и монтажу приборов учета, сборке и проверке схемы учета, ее опломбировке и допуску в эксплуатацию. На всех этапах бригады демонстрировали также правильность фиксации и документального оформления работ с отражением информации в специализированном ИВК.

Принципиальным для компании является также и то, что по условиям в конкурсе могли принимать участие только сотрудники территориальных участков в районах обслуживания электрических сетей. Инженерно-технический персонал служб аппарата управления и филиалов участия в конкурсе не принимал, а выступал в роли судей и наблюдателей на этапах.

Новшеством прошедшего конкурса являлся новый конкурс капитанов - демонстрация управленческих навыков организации работы на участках по снижению потерь. Он включал в себя раскрытие не только навыков оперативного планирования работы персонала, но и разработку наиболее эффективного комплекса мероприятий на заданном участке сети.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

В качестве общекомандных в программу смотра вошли также:

• интеллектуальная викторина «Своя игра»;

• конкурс «Домашнее задание - идеальная видеофиксация».

В командных состязаниях помимо профессионального мастерства участники продемонстрировали умение слаженно работать в команде, скорость принятия решений и умение их отстаивать.

По завершении финального тура смотра-конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов участков по работе с потерями были определены победители.

Индивидуальный зачет

• Конкурс капитанов - победитель Денис Мысякин, начальник участка по работе с потерями Бердского РЭС филиала «Черепановские электрические сети»

• «Лучший наставник команды» - инженеры службы филиала «Черепановские электрические сети» Александр Шилин и Алексей Белоусов

Бригадное первенство

• «Лучшая бригада» - бригада филиала «Карасукские электрические сети»

• «Лучшая бригада по монтажу измерительных комплексов учета» - бригада филиала «Чулымские электрические сети»

• «Лучшая бригада по выявлению хищений» - бригада филиала «Карасукские электрические сети»

Фото: предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Командный зачет

• I общекомандное место - команда филиала «Приобские электрические сети»

• II общекомандное место - команда филиала «Карасукские электрические сети»

• III общекомандное место - команда филиала «Чулымские электрические сети»

• «Самая интеллектуальная команда» - победитель конкурса «Своя игра» команда филиала «Чулымские электрические сети»

В торжественной обстановке руководством АО «РЭС» победителям и призерам в индивидуальных и командных номинациях смотра-конкурса были вручены ценные призы, кубки и грамоты.

В целом проведение смотра-конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов по работе с потерями АО «РЭС» способствует повышению профессионального мастерства работников, а также освоению и распространению передового опыта выполнения рабочих процессов. Отдельно стоит отметить, что очное участие в конкурсе специалистов по работе с потерями электроэнергии с разных участков филиалов Общества прежде всего предоставляет им возможность подружиться, пообщаться, обсудить схожие проблемы и способы их решения.