Что произошло в Новосибирске в ночь на 11 августа 2022 года: последние новости

Парня ждет награда. Фото: стоп-кадр.

В МЧС по Новосибирской области ищут парня, спасшего женщину, которая прыгнула в Обь с Димитровского моста. Молодого человека хотят наградить. Инцидент произошел ночью 3 августа. С моста в реку прыгнула женщина. 21-летний очевидец, находившийся на берегу, бросился в воду ее спасать. После прибытия спасателей он исчез с места происшествия.

Убийца жены главврача искитимской городской больницы Людмилы Кайгородовой покончил с собой в СИЗО. Напомним, жуткое убийство произошло 27 сентября 2020 года. Преступник пробрался в дом Кайгородовых через окно на первом этаже. В этот момент пострадавшая была дома одна. Злоумышленники связали женщину и изрезали ее ножом. Из дома они вынесли сейф с крупными суммами и ценные вещи.

В новосибирском аэропорту Толмачево автотрап врезался в самолет, когда отъезжал от него. Произошел инцидент 9 августа. Самолет должен был проследовать по маршруту «Новосибирск — Санкт-Петербург».

Новосибирцы пожаловались на нашествие крупных жуков-плавунцов. В разговоре с КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский рассказал, почему активизировались насекомые. По словам биолога, в августе плавунцы ищут новые водоемы.

Сибиряк Анатолий Турцын заснял серебристые облака перед рассветом в Чановском районе. Видео снято 10 августа перед рассветом. Серебристые облака уникальное явление, которое нечасто встречается в природе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер