В искитимских школах увековечили память участников спецоперации

Фото: пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

Накануне Дня города, который состоится в Искитиме 13 августа, глава муниципалитета Сергей Завражин и заместитель председателя совета Новосибирского регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Сергей Шилов приняли участие в открытии памятных досок, посвященных уроженцам Искитима, которые погибли в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

В школе № 1 появились мемориалы в честь погибших в марте 2022 года выпускника НВВКУ лейтенанта Ярослава Пономаренко и сержанта Виктора Манина, ранее принимавшего участие в военных операциях в Дагестане и Сирии. Оба героя в свое время окончили именно эту искитимскую школу. За отвагу, проявленную в бою, Ярослав Пономаренко и Виктор Манин были посмертно удостоены ордена Мужества.

Фото: пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

Еще одну мемориальную доску в этот же день открыли в школе № 3. Она посвящена гвардии матросу Алексею Конобеевскому, героически погибшему близ населенного пункта Златополье. 19-летний кавалер ордена Мужества сознательно выбрал службу в морской пехоте, с детства участвуя в военно-патриотических объединениях. «Я родился в погонах», - говорил он о себе.

На фасаде школы № 8 установили памятную доску в честь четвертого героя из Искитима - кавалера ордена Мужества старшего прапорщика Алексея Шишкина. Он учился здесь в 1990-х годах, тоже погиб в ходе спецоперации.

- Этот герой не откуда-то из книжек или из космоса - он учился в этой школе. 1 сентября его так же, как и вас, родители привели на первую в его жизни линейку. Он не вымышленный, он настоящий. Девиз его жизни: «Своих не бросаем». Я был знаком с ним, поэтому могу сказать, что он был справедливым и честным человеком. Пусть светлая память о нем надолго останется в сердцах искитимцев, - рассказал об Алексее Шишкине председатель Совета депутатов Искитима Юрий Мартынов.

Заместитель председателя совета Новосибирского регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Сергей Шилов на открытии мемориалов отметил, что Алексей Шишкин - это человек, на которого молодое поколение искитимцев должно равняться:

- Нужно чтить свою Родину, не забывать и любить свою малую родину - Искитим. Потому что Искитим, как мы сегодня увидели, велик в своих героях. Хочу сказать большое спасибо представителям администрации города за то, что они делают такое великое дело, как увековечение памяти своим героям.

Напомним, что Новосибирское региональное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» последовательно выступает за увековечение памяти в Новосибирской области уроженцев региона, героически погибших в ходе спецоперации.

14 июля депутат Госдумы Александр Аксёненко и депутаты Заксобрания Новосибирской области Анатолий Кубанов и Александр Тепляков направили соответствующее обращение в адрес губернатора и председателя Заксобрания Новосибирской области. А в начале августа стало известно: мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил, что на территории Военного городка № 17 появится «Сквер Героев Донбасса».