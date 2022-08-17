Оставили за воротами: новосибирского школьника не пустили в детский лагерь из-за опоздания

Мальчик раньше бывал в лагерях. Фото: предоставлено Ириной Валентиновой

12-летнего школьника Тимофея не пустили в детский лагерь под Новосибирском из-за опоздания. Путевку на отдых ребенок получил от отдела соцзащиты - бесплатно.

- Я мать-одиночка с двумя детьми. Сын уже несколько раз ездил в разные лагеря. В этом году мне позвонили 1 августа и сказали, что можно получить путевку. Я ее забрала, мы начали сдавать анализы, - рассказала КП-Новосибирск Ирина Валентинова, мама Тимофея. - Лагерь находится в Новосибирской области, в Березовском сельсовете, называется «Смена».

По словам женщины, сбор нужных бумажек затянулся.

- Нас подвел один анализ: не успели вовремя сдать. Поэтому Тимофей приехал на три дня позже. Я понимала, что из-за анализа мы не успеваем к началу смены, и пыталась дозвониться в лагерь. Хотела узнать, как поступить в этой ситуации, но никто не брал трубку, - утверждает женщина.

Путевка досталась семье бесплатно. Фото: предоставлено Ириной Валентиновой

Как говорит Ирина, на входе в лагерь она с сыном встретила руководителя. Он и сказал маме Тимофея, что не сможет принять ребенка на смену.

- Он сослался на постановление главного санитарного врача РФ о коронавирусе. Сказал, что по закону все дети заезжают в один день и опоздавших принимать не имеют права. Я понимаю, что в опоздании есть и моя вина, но почему нас не предупредили? До них даже дозвониться было нереально! - возмущается Ирина. - Ребенок сильно расстроился. Я пыталась уговорить администрацию лагеря, но не получилось.

Ирина позвонила в отдел соцзащиты. Там ей сказали, что такое распоряжение действительно есть.

- Почему никто не предупредил, не дал памятку? Я тогда поторопилась бы, - рассуждает мама Тимофея.

КП-Новосибирск дозвонилась в лагерь и узнала, можно ли в целом опоздать на смену.

- Путевки бесплатные, они распределяются по отделам соцзащиты. Заезд единовременный, и позже мы никак не можем никого принять. Коронавирус в стране никто не отменял, - объяснили КП-Новосибирск специалисты.

Каким образом трехдневное опоздание мальчика может создать угрозу заражения в коллективе, никто не прокомментировал. Чем обосновано распоряжение минздрава, маме ребенка непонятно.

Антон Воробьев, директор детского лагеря «Территория развития», куда входит и лагерь «Смена», подтвердил, что в данном случае запрет на заезд мальчика связан только с официальным запретом, который действительно прописан в постановлении главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20». В документе говорится: «Заезд (выезд) всех детей и сотрудников в организацию отдыха детей и их оздоровления должен осуществляться одновременно на весь период смены с перерывом между сменами не менее двух календарных дней. В случае выхода (выезда) указанных лиц за пределы лагеря в период работы смены возвращение указанных лиц в лагерь не допускается».

- Есть постановление главного санитарного врача Российской Федерации. Мы его нарушать не можем. Родительские дни у нас тоже запрещены, - говорит Воробьев.

ЗВОНОК В СОЦЗАЩИТУ

КП-Новосибирск позвонила в отдел соцзащиты, где Ирина получила путевку. Было интересно, почему о том, что заехать чуть позже нельзя, родительницу не предупредили.

- Ей выдали путевку, плюс ко всему специалисты звонили и предупреждали о времени заезда. И когда звонили, женщина не сообщала, что ребенок опоздает, - кратко прокомментировали в отделе соцзащиты.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

А если бы за путевку пришлось платить? Как развивались бы события в этой ситуации, объяснил юрист Михаил Спиридонов.

- Официально это было бы досрочным расторжением договора на пребывание ребенка в лагере. В этом случае порядок оплаты должен быть определен договором, в том числе - суммы, которые исполнитель должен вернуть заказчику в случае досрочного расторжения. Если же сумма не согласована, то лагерь возвращает родителям часть стоимость путевки. При этом вычитают уже понесенные расходы. Например, аренда помещений, питание из расчета какого-то количества детей, - сообщил КП-Новосибирск Михаил Спиридонов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер