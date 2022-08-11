Безопасная площадка – для маленьких чемпионов

Сергей Бондаренко (на фото второй справа) поздравил юных спортсменов. Фото: Ольга ТЕМНИКОВА

Со спортом Новосибирск на «ты»: не даром наш город подарил стране знаменитых олимпийских чемпионов. Но чтобы приобщать ребят к спорту, очень важно давать им возможность играть и тренироваться прямо во дворе. И такой спортивный уголок есть во дворе дома по улице Крылова №53: именно там новосибирцы отметили День физкультурника. Как прошел праздник – читайте в нашем материале.

НОВОЕ ПОКРЫТИЕ – ПО ПРОСЬБЕ ЖИЛЬЦОВ

С самого утра во дворе многоэтажки яблоку негде было упасть: взрослые вместе с детьми пришли на праздник. Пока юные спортсмены готовились, депутат Совета депутатов города Новосибирска, депутатское объединение «Единая Россия» Сергея Бондаренко, на округе которого и находится этот дом, рассказал, как преображалась местная спортивная площадка. Прежде всего, в этом году на ней появилось новое искусственное покрытие – местные жильцы просили об этом, и их наказ был выполнен.

- Мне хотелось, чтобы это событие стало для ребятишек праздником. И мы решили, что новое покрытие достойный повод для организации футбольного турнира для мальчишек, живущих в микрорайоне. Кому как не им первым оттачивать мастерство футбольных финтов на новом искусственном газоне. Праздник дворового спорта приурочили ко Дню Физкультурника. У нас играли четыре команды в возрасте 10-12 лет из Центрального и Железнодорожного районов Новосибирска. Участвовали сборные команды от школ, где сейчас работают летние лагеря, — пояснил депутат.

На самой же площадке бушевали футбольные страсти. Мальчишки от души праздновали каждый забитый гол. Их во всю поддерживали болельщики – родители и друзья. Тут же работала «заправочная» станция для утоления жажды – солнце подбиралось к зениту и столбик термометра поднялся до 28 градусов.

Спортивный характер проявили все команды. Победители получили золотые медали и смогли пополнить копилку школьных трофеев новым кубком. Серебряные и бронзовые медалисты смогут попытать спортивное счастье в следующий раз. Настоящие же спортивные подарки получили все участники турнира: это специальные бутылки для напитков с охлаждающим элементом. Их каждый юный спортсмен теперь сможет брать с собой на тренировки.

ПРАЗДНИК ОБЪЕДИНЯЕТ СОСЕДЕЙ

Как уточнил депутат Сергей Бондаренко спортивный праздник служит той же цели что и партийный проект «Жители МКД» -- цель которого сплотить жителей, возродить традиции добрососедства в каждом доме. А в доме №53 по улице Крылова жильцы очень активные.

- Жильцы дома №53 на улице особенно сплочены: они сообща подали заявку на участие в конкурсе «Единой России» «Лучший двор. Лучший дом» в номинации «Самый дружный дом», - пояснил Сергей Валентинович.

Председатель совета дома Александра Васильевна Драгун отметила, что жильцы, подавая заявку в конкурс, конечно же надеются на победу.

- В нашем дворе есть все условия для общения жителей всех возрастов. У нас есть площадка для маленьких детей, для подростков сделали спортивную площадку, есть тренажеры. Дому уже 50 лет из первых жильцов осталось немного семей, но традиции добрососедства продолжают дети и внуки. Каждый год мы проводим во дворе праздники: «Здравствуй, школа!», «День семьи, любви и верности». Много проводим спортивных мероприятий. День Победы отмечаем обязательно: у нас есть аллея, где мы установили стенды с именами и историей отцов и дедов наших жителей, которые были участниками Великой Отечественной войны. Всегда вместе проводим субботники, сажаем цветы, они у нас есть у каждого подъезда. В этом году День соседей посвятим 50-летию нашего дома – устроим общее чаепитие. Жители традиционно готовят угощение общими усилиями, пекут пироги, покупаем сладости и фрукты, - отметила Александра Васильевна.

И такое единство поможет воспитать маленьких чемпионов, которые не раз прославят Новосибирск.