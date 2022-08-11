Собры ребенка в школу обойдутся недешево.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
День знаний на носу, а значит, и для родителей особо важным становится вопрос: сколько стоит собрать в школу ребенка в Новосибирске в 2022 году? Влетит ли в копеечку стандартный набор канцелярии, одежды и обуви? Мы узнали данные у Росстата, а заодно сравнили средние цены по разным регионам Сибири.
Новосибирск, Кемерово и Иркутск вошли в топ-3 городов с самыми высокими ценами. Если, к примеру, сравнить стоимость карандаша, то заметно, что цены в этих столицах регионов выше, чем в остальных городах Сибири, на треть, а то и наполовину.
Итак, во сколько же обойдутся сборы в школу в Новосибирске?
Шариковая ручка — 40 руб.
Карандаш простой — 26 руб.
Набор фломастеров — 170 руб.
Альбом для рисования — 100 руб.
Тетрадь — 16 руб.
Рюкзак — 2750 руб.
Блузка — 1136 руб.
Рубашка — 1180 руб.
Брюки — 2427 руб.
Юбка — 1340 руб.
Платье/сарафан — 2628 руб.
Джемпер — 1369 руб.
Спортивный костюм — 2093 руб.
Куртка — 4836 руб.
Туфли/ботинки — 2454 руб.
Кроссовки — 1796 руб.
Итого — 24 361 руб.
Новосибирск вошел в топ-10 городов с самыми высокими ценами на школьные принадлежности.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В целом полный набор школьника к 1 сентября обойдется родителям в кругленькую сумму, если учитывать почти все вещи из списка. Сюда не включены гаджеты вроде ноутбука или планшета. Тогда подготовить ребенка к новому учебному году обойдется в два, а то и в три раза дороже этой суммы.
А как у них?
Во сколько обойдется школьный набор у соседей
Томск
Шариковая ручка — 16 руб.
Карандаш простой — 13 руб.
Набор фломастеров — 132 руб.
Альбом для рисования — 110 руб.
Тетрадь — 11 руб.
Рюкзак — 2867 руб.
Блузка — 1320 руб.
Рубашка — 798 руб.
Брюки — 1383 руб.
Юбка — 1237 руб.
Платье/сарафан — 1730 руб.
Джемпер — 1376 руб.
Спортивный костюм — 1806 руб.
Куртка — 3801 руб.
Туфли/ботинки — 1954 руб.
Кроссовки — 1250 руб.
Итого — 19804 руб.
Омск
Шариковая ручка — 20 руб.
Карандаш простой — 19 руб.
Набор фломастеров — 190 руб.
Альбом для рисования — 97 руб.
Тетрадь — 10 руб.
Рюкзак — 2000 руб.
Блузка — 1108 руб.
Рубашка — 893 руб.
Брюки — 1385 руб.
Юбка — 1320 руб.
Платье/сарафан — 1624 руб.
Джемпер — 1030 руб.
Спортивный костюм — 1574 руб.
Куртка — 3136 руб.
Туфли/ботинки — 2029 руб.
Кроссовки — 1276 руб.
Итого — 17 711 руб.
На одежду и рюкзак уходит больше всего денег.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Красноярск
Шариковая ручка — 28 руб.
Карандаш простой — 16 руб.
Набор фломастеров — 204 руб.
Альбом для рисования — 121 руб.
Тетрадь — 10 руб.
Рюкзак — 2369 руб.
Блузка — 1338 руб.
Рубашка — 814 руб.
Брюки — 1861 руб.
Юбка — 1513 руб.
Платье/сарафан — 2057 руб.
Джемпер — 1399 руб.
Спортивный костюм — 2080 руб.
Куртка — 4038 руб.
Туфли/ботинки — 2605 руб.
Кроссовки — 1570 руб.
Итого — 22 023 руб.
Иркутск
Шариковая ручка — 37 руб.
Карандаш простой — 26 руб.
Набор фломастеров — 221 руб.
Альбом для рисования — 112 руб.
Тетрадь — 16 руб.
Рюкзак — 2722 руб.
Блузка — 1812 руб.
Рубашка — 875 руб.
Брюки — 1817 руб.
Юбка — 2066 руб.
Платье/сарафан — 1937 руб.
Джемпер — 1606 руб.
Спортивный костюм — 3319 руб.
Куртка — 5694 руб.
Туфли/ботинки — 3200 руб.
Кроссовки — 2175 руб.
Итого — 27 635 руб.
Барнаул
Шариковая ручка — 28 руб.
Карандаш простой — 17 руб.
Набор фломастеров — 186 руб.
Альбом для рисования — 97 руб.
Тетрадь — 12 руб.
Рюкзак — 1838 руб.
Блузка — 1328 руб.
Рубашка — 1105 руб.
Брюки — 1857 руб.
Юбка — 1412 руб.
Платье/сарафан — 2110 руб.
Джемпер — 1251 руб.
Спортивный костюм — 2254 руб.
Куртка — 3461 руб.
Туфли/ботинки — 2067 руб.
Кроссовки — 1865 руб.
Итого — 21 188 руб.
Кемерово
Шариковая ручка — 37 руб.
Карандаш простой — 32 руб.
Набор фломастеров — 251 руб.
Альбом для рисования — 146 руб.
Тетрадь — 18 руб.
Рюкзак — 2208 руб.
Блузка — 984 руб.
Рубашка — 1032 руб.
Брюки — 1848 руб.
Юбка — 1371 руб.
Платье/сарафан — 1984 руб.
Джемпер — 619 руб.
Спортивный костюм — 2497 руб.
Куртка — 3526 руб.
Туфли/ботинки — 1840 руб.
Кроссовки — 1690 руб.
Итого — 20 083 руб.
А канцелярия стоит относительно дешево.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Важно
На сколько выросли цены за год?
Эксперты ресурса «ЧекИндекс» отмечают, что сейчас более 60% покупок товаров к школе совершается онлайн, в основном на площадках маркетплейсов. Траты россиян на школьный набор выросли за год на 15%. В июне — июле родители купили товаров к школе на 25% больше, чем в прошлом году, при этом онлайн — на 89% больше.
— Все чаще родители начали следовать стратегии запасливого потребления, стараясь приобрести больший объем товаров из школьного набора заранее, чтобы избежать ажиотажа в конце июля и августе. Но в этом году акценты спроса сместились. Если в 2021 году в первой половине лета родители покупали больше канцелярии и рюкзаков и меньше одежды, то в 2022 году они чаще брали предметы одежды и обувь на каждый день (рубашки, брюки, обувь и др.), — сообщает сервис «ЧекИндекс».
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