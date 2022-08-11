Собры ребенка в школу обойдутся недешево. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

День знаний на носу, а значит, и для родителей особо важным становится вопрос: сколько стоит собрать в школу ребенка в Новосибирске в 2022 году? Влетит ли в копеечку стандартный набор канцелярии, одежды и обуви? Мы узнали данные у Росстата, а заодно сравнили средние цены по разным регионам Сибири.

СКОЛЬКО СТОИТ СОБРАТЬ В ШКОЛУ РЕБЕНКА В НОВОСИБИРСКЕ В 2022 ГОДУ

Новосибирск, Кемерово и Иркутск вошли в топ-3 городов с самыми высокими ценами. Если, к примеру, сравнить стоимость карандаша, то заметно, что цены в этих столицах регионов выше, чем в остальных городах Сибири, на треть, а то и наполовину.

Итак, во сколько же обойдутся сборы в школу в Новосибирске?

Шариковая ручка — 40 руб.

Карандаш простой — 26 руб.

Набор фломастеров — 170 руб.

Альбом для рисования — 100 руб.

Тетрадь — 16 руб.

Рюкзак — 2750 руб.

Блузка — 1136 руб.

Рубашка — 1180 руб.

Брюки — 2427 руб.

Юбка — 1340 руб.

Платье/сарафан — 2628 руб.

Джемпер — 1369 руб.

Спортивный костюм — 2093 руб.

Куртка — 4836 руб.

Туфли/ботинки — 2454 руб.

Кроссовки — 1796 руб.

Итого — 24 361 руб.

Новосибирск вошел в топ-10 городов с самыми высокими ценами на школьные принадлежности. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В целом полный набор школьника к 1 сентября обойдется родителям в кругленькую сумму, если учитывать почти все вещи из списка. Сюда не включены гаджеты вроде ноутбука или планшета. Тогда подготовить ребенка к новому учебному году обойдется в два, а то и в три раза дороже этой суммы.

А как у них?

Во сколько обойдется школьный набор у соседей

Томск

Шариковая ручка — 16 руб.

Карандаш простой — 13 руб.

Набор фломастеров — 132 руб.

Альбом для рисования — 110 руб.

Тетрадь — 11 руб.

Рюкзак — 2867 руб.

Блузка — 1320 руб.

Рубашка — 798 руб.

Брюки — 1383 руб.

Юбка — 1237 руб.

Платье/сарафан — 1730 руб.

Джемпер — 1376 руб.

Спортивный костюм — 1806 руб.

Куртка — 3801 руб.

Туфли/ботинки — 1954 руб.

Кроссовки — 1250 руб.

Итого — 19804 руб.

Омск

Шариковая ручка — 20 руб.

Карандаш простой — 19 руб.

Набор фломастеров — 190 руб.

Альбом для рисования — 97 руб.

Тетрадь — 10 руб.

Рюкзак — 2000 руб.

Блузка — 1108 руб.

Рубашка — 893 руб.

Брюки — 1385 руб.

Юбка — 1320 руб.

Платье/сарафан — 1624 руб.

Джемпер — 1030 руб.

Спортивный костюм — 1574 руб.

Куртка — 3136 руб.

Туфли/ботинки — 2029 руб.

Кроссовки — 1276 руб.

Итого — 17 711 руб.

На одежду и рюкзак уходит больше всего денег. Фото: Евгения ГУСЕВА

Красноярск

Шариковая ручка — 28 руб.

Карандаш простой — 16 руб.

Набор фломастеров — 204 руб.

Альбом для рисования — 121 руб.

Тетрадь — 10 руб.

Рюкзак — 2369 руб.

Блузка — 1338 руб.

Рубашка — 814 руб.

Брюки — 1861 руб.

Юбка — 1513 руб.

Платье/сарафан — 2057 руб.

Джемпер — 1399 руб.

Спортивный костюм — 2080 руб.

Куртка — 4038 руб.

Туфли/ботинки — 2605 руб.

Кроссовки — 1570 руб.

Итого — 22 023 руб.

Иркутск

Шариковая ручка — 37 руб.

Карандаш простой — 26 руб.

Набор фломастеров — 221 руб.

Альбом для рисования — 112 руб.

Тетрадь — 16 руб.

Рюкзак — 2722 руб.

Блузка — 1812 руб.

Рубашка — 875 руб.

Брюки — 1817 руб.

Юбка — 2066 руб.

Платье/сарафан — 1937 руб.

Джемпер — 1606 руб.

Спортивный костюм — 3319 руб.

Куртка — 5694 руб.

Туфли/ботинки — 3200 руб.

Кроссовки — 2175 руб.

Итого — 27 635 руб.

Барнаул

Шариковая ручка — 28 руб.

Карандаш простой — 17 руб.

Набор фломастеров — 186 руб.

Альбом для рисования — 97 руб.

Тетрадь — 12 руб.

Рюкзак — 1838 руб.

Блузка — 1328 руб.

Рубашка — 1105 руб.

Брюки — 1857 руб.

Юбка — 1412 руб.

Платье/сарафан — 2110 руб.

Джемпер — 1251 руб.

Спортивный костюм — 2254 руб.

Куртка — 3461 руб.

Туфли/ботинки — 2067 руб.

Кроссовки — 1865 руб.

Итого — 21 188 руб.

Кемерово

Шариковая ручка — 37 руб.

Карандаш простой — 32 руб.

Набор фломастеров — 251 руб.

Альбом для рисования — 146 руб.

Тетрадь — 18 руб.

Рюкзак — 2208 руб.

Блузка — 984 руб.

Рубашка — 1032 руб.

Брюки — 1848 руб.

Юбка — 1371 руб.

Платье/сарафан — 1984 руб.

Джемпер — 619 руб.

Спортивный костюм — 2497 руб.

Куртка — 3526 руб.

Туфли/ботинки — 1840 руб.

Кроссовки — 1690 руб.

Итого — 20 083 руб.

А канцелярия стоит относительно дешево. Фото: Евгения ГУСЕВА

Важно

На сколько выросли цены за год?

Эксперты ресурса «ЧекИндекс» отмечают, что сейчас более 60% покупок товаров к школе совершается онлайн, в основном на площадках маркетплейсов. Траты россиян на школьный набор выросли за год на 15%. В июне — июле родители купили товаров к школе на 25% больше, чем в прошлом году, при этом онлайн — на 89% больше.

— Все чаще родители начали следовать стратегии запасливого потребления, стараясь приобрести больший объем товаров из школьного набора заранее, чтобы избежать ажиотажа в конце июля и августе. Но в этом году акценты спроса сместились. Если в 2021 году в первой половине лета родители покупали больше канцелярии и рюкзаков и меньше одежды, то в 2022 году они чаще брали предметы одежды и обувь на каждый день (рубашки, брюки, обувь и др.), — сообщает сервис «ЧекИндекс».

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