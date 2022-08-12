Классная закупка к школе

Фото: «Читай-город»

Все родители школьников знают, что лето - это маленькая жизнь. В том смысле, что только успеешь вдохнуть долгожданной свободы от учебников, отвлечься от утренней побудки и вечерних домашних заданий, как уже август. А с ним и школьные базары, спешные поиски необходимого по списку, возрастающая тревога и вечные компромиссы: не совсем то, что хотели, зато успели купить. Не надо так.

Предлагаем сработать на опережение и сдаем места, где без спешки можно купить все и сразу - на любой вкус. В ближайшем магазине «Читай-город» найдется полный набор канцтоваров, рюкзаков, учебников и рабочих пособий, а также прочих необходимых вещей для школы.

Вопрос с подарком к 1 сентября тоже можно решить, не отвлекаясь от основных приготовлений к школе. «Личная карта читай-агента» поможет вашему сыну или дочери самостоятельно выбрать книги и другие товары не только для школы, но и для досуга. А еще лайфхак для родителей: подарочная карта в книжный может быть прекрасным знаком внимания и для учителя.

Кроме необходимых учебников в «Читай-городе» всегда найдутся книги, которые помогут детям подготовиться к экзаменам, усовершенствовать навыки и знания, узнать много интересного помимо школьной программы. И книги для родителей, которые хотят провести это лето с пользой - научиться помогать ребенку учиться с удовольствием, решить возникающие в школе сложности, больше узнать о психологии любимого школьника

«Как говорить с детьми, чтобы они учились» (Адель Фабер и Элейн Мазлиш)

Адель Фабер и Элейн Мазлиш стали известны благодаря бестселлеру «Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили». В своей второй книге, учитывая обратную связь от читателей со всего мира, авторы сосредоточились на семье и школе. В книге представлены доступные и действенные стратегии, которые помогут ребенку учиться, а взрослым - понимать происходящие процессы и улучшат отношения тех и других.

«Вертикальный прогресс. Как сделать так, чтобы дети полюбили школу» (Дмитрий Чернышев)

Писатель и блогер Дмитрий Чернышев поможет найти объяснения, советы и идеи на тему того, как помочь ребенку подружиться со школой. Мировой опыт экспертов от педагогики и детской психологии соединяется в его новой книге с личным опытом и практическими рекомендациями, которые найдут применение в любых условиях.

«Учеба. Учиться всегда пригодится?» (Дима Зицер)

Книга ответов на вопросы от известного педагога Димы Зицера, написанная по материалам радиопрограммы «Любить нельзя воспитывать». Из нее вы узнаете, как поддерживать у ребенка интерес к учебе, как разобраться в сложных школьных ситуациях, что делать, если школьник подвергается травле, и как вести себя с человеком, который не справляется в школе или вовсе не хочет туда идти.