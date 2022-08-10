Что произошло в Новосибирске в ночь на 10 августа: последние новости

Сообщаем главные новости на 10 августа. Фото: Baza.

Сержант полиции 23-летняя Елизавета М. подозревается в расклейке по городу интимных снимков соперницы. Девушек связывает общий парень. Он был то с одной, то с другой. И когда окончательно ушел от сотрудницы МВД, во дворе ее соперницы появились листовки с нюдсами.

В Новосибирске на ОбьГЭСе прохожий жестоко избил владелицу цветочного магазина, которая хотела ему помочь. Это произошло на улице Софийская, 1а, в одном здании с магазином «Мария-Ра». Пострадавшая объяснила, что салон сотовой связи напротив ее цветочного временно закрыли из-за низкого потока клиентов. Недовольные посетители иногда спрашивали у нее, почему не работает салон. Одному из них почему-то не понравились ответы женщины.

В Новосибирске осудили 44-летнего водителя, сбившего насмерть пенсионера ФСИН. Виновного приговорили к семи годам колонии. ДТП случилось ранним утром 27 марта 2022 года у дома по улице Волочаевская, 184. По данным ГИБДД, водитель на автомобиле «Ниссан» сбил пожилого пешехода и скрылся с места происшествия.

Дом Янки Дягилевой, который находится в Новосибирске по адресу улица Ядринцевская, 61, включили в реестр культурного наследия РФ. Основание для признания историко-культурной ценности стало то, что дом является образчиком деревянной застройки Новониколаевска начала прошлого века.

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