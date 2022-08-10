Иван СИДОРЕНКО: 30 лет строим родной город!

В дружном коллективе «Энергомонтажа» работают более 1,5 тысячи человек. Фото: ГК «Энергомонтаж»

День рождения компания отпраздновала в своем офисе по адресу: улица Тюленина, 26, в большом актовом зале для сотрудников. Поздравить именинников и вручить награды руководству и коллективу «Энергомонтажа» приехали высокие гости.

ТРИ ПРИНЦИПА КОМПАНИИ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к полному залу гостей и напомнил о трех принципах компании: ответственное отношение к делу, бережное отношение к коллективу и уважительное отношение к жильцам.

- Принципы простые. Они, наверное, были заложены основателем компании Леонидом Ивановичем Сидоренко. Здорово, что вы сохраняете их и укрепляете. Вы живете, по сути дела, одной большой семьей в течение всех этих 30 лет. Это тоже видно. Всем этим трем принципам в течение 30 лет вам удается следовать и приумножать их не как-то точечно, на показуху, а масштабно. Компания уже много лет входит в тройку крупнейших застройщиков новосибирской области. Этот путь виден во всех проектах, которые вы реализуете. За это вам огромное спасибо! Хочется пожелать уверенного взгляда в будущее, новых интересных проектов, новых членов вашего хорошего дружного коллектива, новых благодарных жильцов, которые заедут в построенные вами дома. Хочется пожелать, чтобы нашими общими усилиями город Новосибирск, а может, и другие муниципалитеты нашего региона становились комфортнее и привлекательнее, - отметил губернатор.

Губернатор Андрей Травников вручил почетную грамоту коллективу «Энергомонтажа». Фото: ГК «Энергомонтаж»

«КАК НИ ПРИЕДУ, ЧТО-ТО НОВОЕ!»

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов сравнил основателя компании Леонида Сидоренко с мечом из булатной стали: такой же прочный и надежный. Эти качества можно отнести ко всему «Энергомонтажу».

- Компания «Энергомонтаж» строит не на десятилетия, а на столетия. Не зря на вашей эмблеме пирамида - я так понимаю, сможете простоять тысячелетия. Когда еду по области или по какой-то причине оказываюсь в этой части города, обязательно заезжаю в Родники посмотреть, что здесь происходит. Как ни приеду, что-то новое! - поделился Андрей Панферов. - От всего Заксобрания вам поклон и уважение. Будем равняться на вас!

Заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов: будем равняться на вас! Фото: ГК «Энергомонтаж»

«САМОЕ ЭЛЕГАНТНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ»

Сенатор Российской Федерации Александр Карелин поблагодарил компанию за поддержку добрых отношений с партнерами, заботе о коллективе, продуманной политике при застройке микрорайонов:

- Вы строите не только дома - вы создаете настоящие замечательные возможности для жизни, прогулок, учебы. Я считаю, что «Энергомонтаж», наверное, самое элегантное воплощение определения комплексной застройки. Вы делаете намного больше того, что сказано сухой буквой закона: здесь и храм, и школы - много эмоционального. Спасибо, что соответствуете не только ожиданиям тех, кто будет здесь учиться, жить и работать, но и тех, кто каждый раз готов хвастаться. Не только 211-й школой, но и 219-й, которая будет введена в этом году. Приятно рассказывать в других регионах о том, что у нас есть школа с замечательными возможностями, с планетарием и многим другим. Спасибо вам большое, поздравляю вас!

Сенатор Российской Федерации Александр Карелин (слева) поздравил компанию в лице ее генерального директора Ивана Сидоренко. Фото: ГК «Энергомонтаж»

«ОТЕЦ ОСТАЕТСЯ ПРИМЕРОМ ВО ВСЕМ»

От имени юбиляра выступил генеральный директор Группы компаний «Энергомонтаж» Иван Сидоренко. Напомнил, что именно 4 августа 30 лет назад была основана строительная компания «Энергомонтаж». На сегодняшний день в ее большом дружном коллективе работают 1,5 тысячи человек.

- «Энергомонтаж является одним из признанных лидеров строительства в Новосибирске и области. За эти десятилетия ввели в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья и объектов соцкультбыта. Построили две школы, пять детских садов, поликлинику, храм, промышленно-производственные предприятия и объекты торговли, - напомнил Иван Леонидович. - Конечно, всех этих достижений могло бы не быть, если бы не работа слаженного коллектива, в котором трудятся высококвалифицированные профессионалы, мастера своего дела. Отдельный низкий поклон нашим ветеранам. Эти люди стояли у истоков организации, их труд на благо компании и жителей города сложно переоценить. Благодарность нашим подрядным организациям, представителями власти города и области. Я безмерно благодарен отцу - Леониду Ивановичу, который стоял у истоков компании. Именно он привил мне любовь к стройке, научил работать на результат. В этом году исполняется ровно 10 лет, как его не стало, но он всегда был, есть и остается для меня примером во всем. С праздником, дорогие друзья! С юбилеем!