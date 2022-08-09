В Новосибирске сотрудницу полиции подозревают в расклейке по городу нюдсов соперницы

Девушку подозревают в расклейке нюдсов своей соперницы. Фото: Baza

В Новосибирске сержант полиции 23-летняя Елизавета М. подозревается в расклейке по городу интимных снимков соперницы. Девушек связывает общий парень. Он был то с одной, то с другой. И когда окончательно ушел от сотрудницы МВД, во дворе ее соперницы появились листовки, на них обнаженные фото девушки.

— Проводится служебная проверка по факту возможной причастности сотрудника одного из территориальных отделов полиции к противоправному деянию, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве также отметили, что если эти факты подтвердятся, то сотрудница не только понесет наказание, но и будет уволена.

Тем временем издание Baza выложило в сеть видео, на которых якобы сотрудница полиции вместе с ещё двумя друзьями засовывает под дворники машин какие-то листки, утверждая, что на них интимные фото соперницы. Если видео окажется подлинным, девушке-сержанту грозит статья 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни», это максимум до 2 лет колонии.

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