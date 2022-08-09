Магистральную теплосеть на улице Островского заменят до 31 августа

На улице Островского меняют 360 метров трассы в однотрубном исчислении. Диаметр трубы 1000 миллиметров. Фото: Предоставлено пресс-службой СГК

На объекте, где компания СГК ведет ремонт магистрального трубопровода, побывали представители СМИ и депутаты Совета депутатов города Новосибирска. Ответы на вопросы горожан - в нашем материале.

Ремонтируемая теплотрасса пролегает в частном секторе. Трафик здесь умеренный, на дорожную ситуацию в районе работа ремонтников влияет не слишком заметно. Тем не менее и здесь дорогу по улицам Островского и Селезнева перекрывали по частям, чтобы не слишком нарушать жизненный ритм микрорайона.

Как объяснил начальник отдела подготовки и производства ремонтов теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Евгений Слепов, всех жителей заблаговременно проинформировали о начале и окончании работ.

Что касается текущей работы, Евгений Слепов рассказал, чем сейчас на этом участке занимается подрядчик СГК - ООО «Масстройэлит».

- Здесь мы меняем 360 метров трассы в однотрубном исчислении. Диаметр трубы 1000 миллиметров. Осталось заменить 140 метров. К настоящему времени мы уже завершили демонтаж труб и приступили к замене конструкции канала. Хотел бы отметить, что ремонт здесь идет в комплексе. Мы меняем не только саму трубу, но и весь конструктив канала с полной, 100-процентной заменой всех железобетонных конструкций, - пояснил специалист.

Как и многие другие магистрали, труба на улице Островского тоже очень старая. Ей 58 лет, и обеспечивать горожан теплом с ее помощью начали в далеком 1964 году. Сегодня к трассе подключены 387 объектов, в том числе 203 многоквартирных дома, 14 детских учреждений и 8 медицинских.

- За 5 лет на трубопроводе возникало 12 повреждений. Это основная магистраль для подачи тепла в трех районах города. С учетом благоустройства территории планируем завершить работы 31 августа 2022 года, - уточнил представитель СГК.

Общественные рейды по участкам модернизации тепломагистралей этим летом проходят регулярно. Фото: Предоставлено пресс-службой СГК

По словам депутата Совета депутатов города Новосибирска Игоря Украинцева, вопрос регулярного прорыва теплотрасс для многих жителей города в последнее время стоял нестерпимо остро.

- Отключение тепла, горячего водоснабжения случалось часто, поэтому та работа, которая в этом году начата и будет продолжена в следующем, на мой взгляд, необходима. Такой подход - благо для города, так как позволит уйти от бесконечного латания дыр. Как человек получивший первое образование в Сибстрине по специальности «тепло- и газоснабжение», я могу профессионально оценить качество проводимых работ. Я вижу, что на этом участке могут быть претензии к скорости ремонта - хотелось бы быстрее. Качество же строительных работ и используемых технологий позволяет надеяться, что новые трубы прослужат не меньше, чем те, что были здесь раньше. Хочется также надеяться, что подобные капитальные вложения в теплоснабжающий каркас Новосибирска компания СГК будет проводить на регулярной основе, не дожидаясь полного износа, - резюмировал депутат.

Масштабные работы по замене тепломагистралей идут по всему городу. В этом году программу модернизации теплоэнергетики СГК увеличили в 6 раз - до общей протяженности 12 километров.