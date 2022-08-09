Что произошло в Новосибирске в ночь на 9 августа 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости на 9 августа. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске второй день бушует стихия, непрекращающийся дивень с грозой. На левом берегу города молния даже ударила в жилой дом на улице Забалуева. А на правом берегу, из-за сильного дождя на дорогах снова образовались лужи.

Спальный район в Бердске потрясла жуткая история. В пятиэтажке девочка зарезала собственную мать. Это произошло 30 июля, в день рождения женщины. Стали известны новые подробности этого случая.

В Новосибирске до 2030 года могут появиться еще шесть станций метро. Кроме «Спортивной», предполагается построить станции «Гусинобродская», «Молодёжная», «Площадь Станиславского», «Пермская» и «Северная», а также проектирование и строительство электродепо «Волочаевское».

Двухмесячный лисенок попал под поезд в Первомайском районе Новосибирска. Спасли его сотрудники Росгвардии, они и вызвали волонтеров. Малыш стал инвалидом, но не растерял оптимизм и любовь к жизни. А еще обрел новую семью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер