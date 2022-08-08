«Этот дельфин просто попер на нас»: новосибирец поймал 12-килограммовую щуку и отпустил обратно

Новосибирец поймал огромную щуку, которая чуть его не утопила. Фото: Денис ДУБРОВИН.

Новосибирские рыбаки дважды поймали огромную щуку весом в 12,4 килограмма, а затем отпустили на радость другим рыболовам. Обладатель трофея Денис Дубровин рассказал КП-Новосибирск в подробностях, как поставил свой рекорд в Колыванском районе.

– Эмоции потрясающие! Поклевку с поверхности воды даже описать сложно. Представляете, как только приманка ударилась о воду, этот дельфин вылетел из ниоткуда и, схватив ее, просто попер на нас вместе с напарником и лодкой по Оби! – рассказал Денис Дубровин.

Щука клюнула сразу, как только приманка коснулась воды. Фото: Денис ДУБРОВИН.

Он рыбачил вместе с напарником Алексеем Плотниковым, с которым уже не раз ловил крупную добычу. В тот день Алексею тоже повезло: позже он поймал рыбу весом в 6,2 килограмма.

Друзья быстро завели 12-килограммовую щуку в специальный сачок, но она смогла вырваться, пока Денис искал весы:

– Щука начала биться и, продырявив мордой подсачек, просто выплыла из него! Полностью выплыла и пошла в глубину. Я подумал, что вот и все – взвесил трофей, называется. Но мой напарник со словами «Я щас за ней прыгну» начал водить подсачеком на глубине в том месте, где видели хвост рыбы в последний раз. И буквально через ноль секунд вдруг кричит: «Вот она!». И поднимает подсачек со щукой во второй раз! Вот тут я испытал эмоции, даже не сравнимые с поклевкой, – признался КП-Новосибирск рыболов.

Счастливый рыбак поставил свой рекорд в 12,4 килограмма. Фото: Денис ДУБРОВИН.

Другие рыбаки одолжили Денису с напарником весы, помогли взвесить гиганта и выпустить его обратно. Щука повелась на большую силиконовую рыбку – приманку около 18 сантиметров в длину и весом около 60 граммов.

На видео рыбину выпускают в Обь. Рыбаки ждут, пока щука подаст признаки жизни и вырвется сама.

Перед тем, как отпустить рыбину, ее долго держали в воде. Фото: Денис ДУБРОВИН.

– Желаю каждому поймать такой трофей! Ну и, конечно, отпустить его после фотосессии. Такая рыба должна жить и приносить нам, рыболовам, радость, – считает Денис Дубровин.

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