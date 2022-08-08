Под Новосибирском столкнулись грузовик и микроавтобус. Фото: ГУ МЧС по НСО
Вечером в понедельник, 8 августа, в ДТП в Ордынском районе под Новосибирском столкнулись грузовик и микроавтобус. Авария случилась на трассе К-17Р.
— По оперативной информации в микроавтобусе находились 10 пассажиров и водитель. Сотрудники МЧС России деблокировали водителя и женщину из авто и передали бригадам скорой помощи. Водитель грузовика не пострадал. В результате аварии госпитализированы 11 человек с травмами различной степени тяжести, — сообщили в областном МЧС.
В аварии пострадали 11 человек. Фото: ГУ МЧС по НСО
На месте работали 29 человек и 8 единиц техники.
Ранее в этот же день в Новосибирской области случилось еще одно ДТП с автобусом. На трассе «Северный объезд» иномарка врезалась в рейсовый автобус №106. В аварии пострадала водитель легковушки, ее доставили в больницу с различными травмами. Среди пассажиров автобуса пострадавших не было.
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