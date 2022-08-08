Что произошло в Новосибирске в ночь на 8 августа: последние новости

Сообщаем последние новости на 8 августа. Фото: Полезный Новосибирск.

8 августа новосибирские улицы затопил ливень. Дождь с грозой шел несколько часов. Непогода серьезно повлиял и на цены в такси: к вечеру добраться домой стало в три раза дороже.

В новосибирской школе №32 за последние четыре месяца ушли девять учителей. Некоторые родители переводят детей в другие школы, но те, кто решил остаться, надеются коллективными жалобами остановить череду увольнений.

В Заельцовском парке сгорел единственный ресторан – Shalet. Двухэтажное здание охватило огнем поздно вечером, в 22:23, когда внутри уже не было посетителей. 8 сотрудников успели эвакуироваться до приезда спасателей.

Жителей Искитима в Новосибирской области удивил лось, который пробежал по улицам. Обитатель леса попал на камеры видеонаблюдения. На одном из видео лось пробежал по тротуару, перепрыгнул забор и быстро пересек дорогу на глазах у водителя.

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