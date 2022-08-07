Что произошло в Новосибирске в ночь на 7 августа 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости в Новосибирске. Фото: Восточное МСУТ СК России / Светлана МАКОВЕЕВА.

В Бердске 15-летняя девочка зарезала свою мать в ее день рождения. По словам сверстников подростка, дочь не ссорилась с матерью, а сама всегда была тихоней в классе. Другие знакомые утверждают, что мать пила, а у дочки проблемы с нервами. В СК возбудили уголовное дело об убийстве.

Под Новосибирском на станции Барабинск вагоны с углем сошли с рельсов, а затем поезд врезался в кран, который убирал последствия аварии. В следственном управлении на транспорте начали проверку из-за нарушений правил безопасности движения.

В Новосибирске водитель «Тойоты» насмерть сбил 25-летнюю девушку, которая перебегала дорогу. Трагедия произошла на улице Ипподромской, где не было пешеходного перехода.

Преступник, напавший на прохожего с ножом на улице Учительской, сам сдался полицейским. Ориентировку разместили 3 августа, но вскоре он пришел в отдел и во всем сознался. На 36-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело.

Небо над Новосибирском окутало смогом. В МЧС предполагают, что ветер несет гарь с других регионов, где сейчас бушуют серьезные пожары. Специалисты оценивают загрязнение воздуха в 7 баллов из 10.

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