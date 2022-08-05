СГК открывает движение после первого этапа перекладки трубы на улице Семьи Шамшиных

На основной части трубопровода работы еще продолжаются. Фото: предоставлено пресс-службой СГК

Летние городские дороги раздражают водителей и пешеходов: то одна улица перекрыта, то по другой проезд ограничен. Масштабные работы по замене тепломагистралей идут по всему городу. В этом году программу модернизации теплоэнергетики из СГК увеличили в 6 раз – до общей протяженности 12 км.

Улица Семьи Шамшиных одна из самых многострадальных. Теплотрассе, которая снабжает теплом 43 многоквартирных дома, 57 лет: она была введена в эксплуатацию в 1965 году. Только за последние 5 лет здесь произошло 27 аварий.

Как рассказал начальник управления реализации проектов теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Олег Милинис, на улице Семьи Шамшиных в этом году заменят 1,4 километра теплосетей в однотрубном исчислении.

- Здесь меняется труба диаметром 500 мм – с улучшением ее технических характеристик: более современные и надежные конструкции, арматура, компенсаторы. Первый этап предусматривал ремонт сетей от перекрестка улиц Фрунзе и С. Шамшиных, до пресечения улицы С. Шамшиных с улицей Романова. Эти работы уже завершены. Построили 400 метров теплотрассы, ведем дорожные работы и первичное благоустройство. На втором этапе монтируем канал, укладываем трубопровод, наносим специальное антикоррозийное покрытие. За оставшиеся две недели строители смонтируют монолитные бетонные опоры для телекамеры и приступят к благоустройству, - объяснил Олег Милинис.

Выезды из всех многоквартирных домов на этой улице возможны только на эту улицу. Кроме того, здесь расположены 8 медучреждений, включая инфекционную больницу и станцию скорой помощи. Их работу останавливать нельзя: жители должны получать медпомощь без задержек.

Подрядчику СГК – строительной компании «НИКО» это добавляет сложностей. Ремонтникам приходится работать в стенных условиях не полностью перекрытой дороги, работать поэтапно.

Согласно нормативам, новые трубы прослужат 25 лет, все это время трубопровод будет снабжать теплом горожан без существенных ремонтов, подчеркнул представитель СГК.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Антон Картавин, который 4 августа посмотрел ход работ на участке, напомнил инцидент с провалом автомобилей на Шамшиных осенью прошлого года, в котором оказались сразу несколько припаркованных автомобилей получил всероссийскую известность. Поэтому и внимание к работе на этом объекте со стороны депутатов пристальное.

- Нас как горожан и представителей общественности волнует и частично перекрытое движение на все лето: это центр города. Второе что для нас важно, это то что, если СГК повышает тарифы, то полученные средства должны поступать непосредственно на улучшение теплоснабжения, чтобы шли ремонты проблемных теплотрасс, чтобы «провалов» не было ни в центре города, ни в других местах. Надеюсь, здесь аварий с провалами больше не будет, - резюмировал депутат.

Руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков отметил, что «есть вопросы, связанные с малоинформативными знаками, которые окружают строительную площадку. Я не увидел знаки, которые показывают схемы объезда для автомобилистов. Это зона ответственности не только СГК, но во многом и ГИБДД, которая проверяет этот проект. Инспекция может вносить необходимые изменения». Представители СГК и подрядчик подчеркнули, что возьмут на контроль эти вопросы.