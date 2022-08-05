Справедливоросс Захар Прилепин рассказал, стоит ли ждать всеобщей мобилизации

Захар Прилепин посетил авиафестиваль «Будем жить!» и встретился с активом социалистов Новосибирской области. Фото: Предоставлено пресс-службой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

Авиационный фестиваль «Будем жить!», проведенный в Новосибирске в поддержку Российской армии и собравший более 110 000 зрителей, посетило немало почетных гостей. В их числе оказался и сопредседатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» писатель и блогер Захар Прилепин.

В этот же день Прилепин вместе с членом президиума Центрального совета партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Александром Казаковым встретился с активом социалистов Новосибирской области, в беседе с которым затронул многие вопросы актуальной повестки.

Одним из таких вопросов стала всеобщая мобилизация, о которой нередко спрашивают жители области в контексте спецоперации на Украине и ее потенциального перехода в войну с НАТО. Соответствующий вопрос от своих избирателей Захару Прилепину передал депутат Совета депутатов Колыванского района Иван Бочаров.

- Что касается мобилизации, это решит Верховный главнокомандующий. Насколько я вижу, Россия нарочно и осмысленно демонстрирует всему миру, что мы задействуем на Украине малый контингент и в целом готовы к войне с НАТО, это всегда априори берется в расчет. Поэтому я думаю, что мобилизация проводиться не будет, - ответил Захар Прилепин.

Захар Прилепин отметил в Новосибирской области положительные сдвиги в увековечении памяти героев спецоперации. Писатель напомнил, что к этому неоднократно призывали и он сам, и лидер социалистов Сергей Миронов, и председатель совета Новосибирского регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» депутат Госдумы РФ Александр Аксёненко, и депутаты от социалистов в Законодательном собрании региона Анатолий Кубанов и Александр Тепляков.

Захар Прилепин отметил, что многие чиновники боятся брать на себя ответственность и ярко выражать свою патриотическую позицию:

- Многие испугались, даже те, кто был причастен к событиям 2014 года.

По его словам, начиная с 2014 года, с открытой фазы конфронтации с Западом, некоторых чиновников приходится волоком тащить к каждому новому этапу защиты суверенитета и национальных интересов:

- Вернулись в 2018 году (из народных республик. - Ред.) и начали всех тормошить: «Ребята, надо что-то делать с Украиной, это просто центр нашей истории. Это экзамен, который Россия должна сдать». Но от нас все отмахивались.

Напомним, что команда штабов Захара Прилепина состоит из людей обстрелянных, бывших ополченцев. Одними из первых среди российских организаций они заезжают на территории и раздают гуманитарную помощь в самых горячих точках: Мариуполе, Попасной и т. п.

- Мы чувствуем себя как передовой отряд, мы заходим туда, где еще никого не было, и начинаем работать. Одна из функций штабов Захара Прилепина - поддержка спецоперации, ну и надо держать в тонусе местную власть любых уровней. Мы это делаем во имя Отечества, во имя Родины нашей, - отметил Прилепин, напомнив, что его штабы один за другим открываются на освобожденных территориях народных республик.