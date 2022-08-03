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Политика3 августа 2022 2:00

Единороссы собрали для Донбасса 60 процентов от всей гуманитарной помощи

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», без учета помощи по линии Минобороны только партией доставлено более 12 тысяч тонн груза
«Единая Россия» продолжает помогать и беженцам в пунктах временного размещения (ПВР). Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

«Единая Россия» продолжает помогать и беженцам в пунктах временного размещения (ПВР). Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

На Донбассе и освобожденных территориях работает уже 37 гуманитарных центров «Единой России».

Помощь в этих центрах получили более 400 тысяч человек. За каждой территорией закреплен ответственный депутат Госдумы: за ДНР - Дмитрий Саблин; за ЛНР - Виктор Водолацкий; за Харьковской областью - Артем Туров; за Херсоном - Игорь Кастюкевич; за Запорожьем - Артем Бичаев.

- Помимо этого, у нас реализуется медицинское направление, за которое отвечает Дмитрий Хубезов. Под его руководством отработало более 420 медиков. Они оказывают помощь гражданским и военным, а также работают в медкабинетах при гуманитарных центрах партии», - отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Бюро Высшего совета партии.

При содействии Московского госуниверситета и лично ректора Виктора Садовничего «Единая Россия» установила телемедицинское оборудование в Северодонецке, Купянске и Мариуполе.

Поддержке и досугу детей «Единая Россия» уделяет отдельное внимание. Уже открыты детские центры в Луганске, Купянске, Старобельске, Алчевске. В них волонтеры-вожатые организуют спортивные и творческие занятия. Помимо этого, при поддержке партии на Донбассе к 1 сентября откроется не менее 3 кадетских корпусов, где смогут учиться в том числе дети-сироты.

В сборе гумпомощи участвуют партийцы, депутаты всех уровней, сенаторы, партнерские организации, бизнес. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

В сборе гумпомощи участвуют партийцы, депутаты всех уровней, сенаторы, партнерские организации, бизнес. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

«Единая Россия» продолжает помогать и беженцам в пунктах временного размещения (ПВР) - их сейчас развернуто 647 в 59 регионах, там находятся 33 тысячи вынужденных переселенцев из ЛДНР, многие из них хотят вернуться в свои города.

- Мы фиксируем обратную тенденцию - люди начали возвращаться на Донбасс. Люди поверили и хотят жить у себя дома» - подчеркнул секретарь Генсовета.

- Наша гуманитарная миссия на Донбассе продолжается. По мере продвижения наших войск увеличивается число людей, нуждающихся в помощи. Они должны чувствовать нашу поддержку. Поэтому было принято решение нарастить объемы помощи, собираемой для Донбасса, - заключил он.

Заместитель секретаря Новосибирского РО партии «Единая Россия», руководитель партийного волонтерского центра Юлия Швец рассказала, что более 120 тонн груза отправлено в ЛДНР. Продукты питания длительного хранения, бутилированная питьевая вода, предметы первой необходимости и гигиены, аппараты ИВЛ и аппараты для подачи лекарственных препаратов, более 5000 экземпляров книг, в том числе детская литература, канцелярия. Депутат Заксобрания от «Единой России» Павел Кива приобрел автомобиль «УАЗ-Хантер» для нужд подшефного Новосибирской области Беловодского района ЛНР. В сборе гумпомощи участвуют партийцы, депутаты всех уровней, сенаторы, партнерские организации, бизнес.

Груз собрали новосибирские предприниматели. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Груз собрали новосибирские предприниматели. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Новосибирская область ранее заключила соглашение о сотрудничестве с ЛНР. Среди важных направлений совместной работы - реализация инфраструктурных проектов на территории Беловодского района: восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, гуманитарное сотрудничество. Сегодня там работают строители, дорожники, врачи и другие специалисты из Новосибирска. Также готовится к отправке партия медоборудования и лекарств, крайне необходимых в аптеках, ФАПах и Беловодской ЦРБ. Груз собрали новосибирские предприниматели. Кроме того, в Донбасс отправятся электрокардиографы, деньги на которые пожертвовали сибирские айтишники.

БИЗНЕС-ПРЕСС