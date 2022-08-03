Единороссы собрали для Донбасса 60 процентов от всей гуманитарной помощи

«Единая Россия» продолжает помогать и беженцам в пунктах временного размещения (ПВР). Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

На Донбассе и освобожденных территориях работает уже 37 гуманитарных центров «Единой России».

Помощь в этих центрах получили более 400 тысяч человек. За каждой территорией закреплен ответственный депутат Госдумы: за ДНР - Дмитрий Саблин; за ЛНР - Виктор Водолацкий; за Харьковской областью - Артем Туров; за Херсоном - Игорь Кастюкевич; за Запорожьем - Артем Бичаев.

- Помимо этого, у нас реализуется медицинское направление, за которое отвечает Дмитрий Хубезов. Под его руководством отработало более 420 медиков. Они оказывают помощь гражданским и военным, а также работают в медкабинетах при гуманитарных центрах партии», - отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Бюро Высшего совета партии.

При содействии Московского госуниверситета и лично ректора Виктора Садовничего «Единая Россия» установила телемедицинское оборудование в Северодонецке, Купянске и Мариуполе.

Поддержке и досугу детей «Единая Россия» уделяет отдельное внимание. Уже открыты детские центры в Луганске, Купянске, Старобельске, Алчевске. В них волонтеры-вожатые организуют спортивные и творческие занятия. Помимо этого, при поддержке партии на Донбассе к 1 сентября откроется не менее 3 кадетских корпусов, где смогут учиться в том числе дети-сироты.

В сборе гумпомощи участвуют партийцы, депутаты всех уровней, сенаторы, партнерские организации, бизнес. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

«Единая Россия» продолжает помогать и беженцам в пунктах временного размещения (ПВР) - их сейчас развернуто 647 в 59 регионах, там находятся 33 тысячи вынужденных переселенцев из ЛДНР, многие из них хотят вернуться в свои города.

- Мы фиксируем обратную тенденцию - люди начали возвращаться на Донбасс. Люди поверили и хотят жить у себя дома» - подчеркнул секретарь Генсовета.

- Наша гуманитарная миссия на Донбассе продолжается. По мере продвижения наших войск увеличивается число людей, нуждающихся в помощи. Они должны чувствовать нашу поддержку. Поэтому было принято решение нарастить объемы помощи, собираемой для Донбасса, - заключил он.

Заместитель секретаря Новосибирского РО партии «Единая Россия», руководитель партийного волонтерского центра Юлия Швец рассказала, что более 120 тонн груза отправлено в ЛДНР. Продукты питания длительного хранения, бутилированная питьевая вода, предметы первой необходимости и гигиены, аппараты ИВЛ и аппараты для подачи лекарственных препаратов, более 5000 экземпляров книг, в том числе детская литература, канцелярия. Депутат Заксобрания от «Единой России» Павел Кива приобрел автомобиль «УАЗ-Хантер» для нужд подшефного Новосибирской области Беловодского района ЛНР. В сборе гумпомощи участвуют партийцы, депутаты всех уровней, сенаторы, партнерские организации, бизнес.

Груз собрали новосибирские предприниматели. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Новосибирская область ранее заключила соглашение о сотрудничестве с ЛНР. Среди важных направлений совместной работы - реализация инфраструктурных проектов на территории Беловодского района: восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, гуманитарное сотрудничество. Сегодня там работают строители, дорожники, врачи и другие специалисты из Новосибирска. Также готовится к отправке партия медоборудования и лекарств, крайне необходимых в аптеках, ФАПах и Беловодской ЦРБ. Груз собрали новосибирские предприниматели. Кроме того, в Донбасс отправятся электрокардиографы, деньги на которые пожертвовали сибирские айтишники.