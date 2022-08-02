Фото и видео со Дня ВДВ в Новосибирске 2 августа 2022 года: как десантники отметили праздник без фонтанов

Новосибирцы отмечали День ВДВ без фонтанов. Фото: Евгения Свитова / Регина Фарфутдинова.
Публикуем фото и видео Дня ВДВ в Новосибирске 2 августа 2022 года, который и в этот раз прошел без фонтанов. Официальных городских мероприятий сегодня не проводили, поэтому десантники отмечали праздник сами.
Сибиряки отмечали праздник дома. Фото: Андрей Курбатов.
Вэдэвэшники выходили на улицы с семьями и собирались дома. Примерили тельняшку даже самые маленькие.
Сибиряки отмечают праздник всей семьей. Фото: Регина Фарфутдинова / кадр из видео.
В Новосибирске, Бердске, Искитиме и других городах области десантники возложили гвоздики к Вечному огню.
Во многих городах НСО десантники возложили гвоздики к мемориалам. Фото: Евгения Свитова.
По городу гуляет очень много людей с флагами войск. На некоторых автомобилях эти флаги развевались еще с воскресенья.
И выходили на улицу. Фото: Евгения Свитова.
К сожалению, среди них попались и нарушители правил. В соцсетях стало популярным за сегодня видео, как на улице Блюхера отличился водитель с торчащими из окон «Тойоты» флагами ВДВ. Он вылетел на встречную полосу, где чуть не столкнулся с другим авто.
Утром 2 августа бойцов ВДВ поздравил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
— Бывших десантников не бывает, поэтому поздравляю всех, кто носит голубой берет, с Днём ВДВ! Желаю вам и вашим близким мирного неба над головой, здоровья, добра и благополучия! — написал Локоть в соцсетях.
Бывшие сослуживцы рады встрече. Фото: Евгения Свитова.
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