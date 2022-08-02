Справедливороссы выступили за сохранение аэродрома Мочище

В Новосибирске прошел круглый стол по вопросу возрождения в России малой авиации и соответствующей аэродромной инфраструктуры. Фото предоставлено пресс-службой партии «Справедливая Россия - За правду».

30 июля в рамках круглого стола, посвященного вопросу возрождения в России малой авиации, обсуждался перенос трассы Восточного обхода Новосибирска в сторону от летного поля аэродрома Мочище. Тон дискуссии задавали справедливороссы Дмитрий Кузнецов и Александр Казаков.

За день до финальной части авиационного фестиваля «Будем жить!», 110 тысяч зрителей которого поддержали Вооруженные силы России, на аэродроме Мочище состоялось и другое знаковое мероприятие - круглый стол по вопросу возрождения в России малой авиации и соответствующей аэродромной инфраструктуры.

Инициаторами обсуждения стали учредитель ООО «Авиакомпания «АВИАФЛОТ» Вадим Зубков и исполнительный директор движения «Новая Евразия» Константин Малышев, по специальному приглашению которых в Новосибирскую область прибыли справедливороссы - депутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов и член президиума Центрального совета партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Александр Казаков.

Модератором дискуссии в рамках круглого стола выступила заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Ирина Диденко, которая является чемпионкой Европы и чемпионкой России по вертолетному спорту и имеет квалификацию «мастер спорта» в этой дисциплине. Ирина Диденко уже много лет использует аэродром Мочище как базу для тренировок.

Среди участников круглого стола стоит упомянуть Игоря Чкалова, правнука легендарного летчика Валерия Чкалова, а также заместителя председателя совета Новосибирского регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Сергея Шилова, который помогал с организацией круглого стола и авиационного праздника в поддержку Российской армии «Будем жить!».

Константин Малышев выделил две конкретные задачи, решения которых в интересах Новосибирской области и России в целом хотело бы добиться руководство аэродрома Мочище.

Первая из них состоит в том, чтобы перенести трассу строящегося Восточного обхода Новосибирска в сторону от аэродрома Мочище, чтобы сохранить этот образцово-показательный и важный для всего региона объект. По словам Малышева, альтернативная трасса для магистрали имеется, и нет никакой необходимости прокладывать Восточный обход через летное поле аэродрома, тем самым полностью уничтожая его.

Модератор дискуссии Ирина Диденко уже много лет использует аэродром Мочище как базу для тренировок. Фото предоставлено пресс-службой партии «Справедливая Россия - За правду».

Вторая задача еще более масштабная. Аэродром Мочище нуждается в постройке железобетонной взлетно-посадочной полосы, чтобы не допустить разрыва общероссийского воздушного движения малой авиации на пространстве Новосибирской области, что неизбежно произойдет после окончательного закрытия воздушного движения в городском аэропорту Северный. Ведь малая авиация нуждается в аэродроме круглогодичной эксплуатации на каждых 300 - 500 километрах своего пути.

Депутат Госдумы РФ от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Дмитрий Кузнецов ретроспективно описал последние 30 лет как историю медленного разложения малой авиации в стране:

- Русская авиация - это история большой печали, но и надежды. Печали - потому что в последние 30 лет мы видели, как умирает сначала большая авиация, а затем и малая. Но если по поводу большой авиации нам что-то рассказывали про экономическую эффективность, что это не потянуть одной стране - были хоть какие-то аргументы, то в отношении малой авиации это вообще какой-то испанский стыд, потому что ее убили без каких-то объективных причин.

Дмитрий Кузнецов привез из Москвы и хорошую новость для руководства аэродрома. Комментируя свое обращение в федеральный Минтранс, Росавиацию и Росавтодор о переносе трассы Восточного обхода Новосибирска в сторону от аэродрома Мочище, депутат сообщил:

- Они признали, что нынешний проект утратил актуальность. И сообщили, что будут его корректировать и считают целесообразным изменить направление трассы так, чтобы сохранить аэродром. Из письма следует, что Минтранс России считает Мочище уникальным объектом гражданской авиации, который в дальнейшем нужно развивать.