В СГК рассказали, когда закончат замену теплосети по улице Котовского

Тепловые камеры на участке запроектированы по современным требованиям, из монолитного железобетона. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

На участке по улице Котовского побывали представители СМИ и Совета депутатов города Новосибирска. Их интересовали ответы на вопросы горожан: когда закончат ремонт, снимут перекрытие улиц и как долго после этого участок простоит без аварий и разрытий.

От этой теплотрассы запитаны 436 объектов, среди которых 250 многоквартирных домов, 27 детских и 4 лечебных учреждения. Диаметр теплотрассы - 700 миллиметров, ее возраст - от 45 до 67 лет. За последние 5 лет здесь было 9 аварий.

- Объект достаточно сложный, потому что протяженность замены теплотрассы более 1,5 километра в однотрубном исчислении, по трассе - 769 метров. Планировалось этот объект делать в два этапа, начать с улицы Котовского, а по завершении приступить к работам вдоль улицы Ватутина. Но из-за пересечения с планами города по благоустройству улиц в ходе реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» нам пришлось ускориться. Соответственно, работы пришлось вести параллельно, переделывать схему теплоснабжения, чтобы не оставить людей без горячего водоснабжения, - рассказал начальник управления реализации проектов теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Олег Милинис. - Также проблемы были при пересечении с подземными инженерными коммуникациями, тем не менее этот участок мы сдадим вовремя. До техперевооружения узлы теплотрассы были выполнены из сборного железобетона, по более старым нормам и правилам. Сейчас все запроектировано с использованием монолитного железобетона. Я уверен, что примерно в течение 25 лет после проведенных работ здесь не потребуется никаких крупных капремонтов.

Представитель СГК Олег Милинис и депутат Совета депутатов города Новосибирска Антон Картавин. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

На участке работает подрядчик - СК «СтройЭнергоРесурс». Строят по современным технологиям: вместо старых задвижек на трубах устанавливают шаровые краны с гидроприводами, а трубы в пенополиуретановой изоляции оснастят системами оперативного дистанционного контроля.

Ремонт на участке подрядчик планирует завершить до 21 августа, а в ближайшее время - снять перекрытие движения.

- Я только что уточнил: перекрытие по улице Котовского в сторону Горского микрорайона скоро будет снято, осталась буквально неделя. Это здорово, жители будут благодарны, что смогут наконец-то нормально выезжать. Я живу в Горском микрорайоне, депутат этого округа и тоже ждал этого вместе со всеми, - прокомментировал депутат Совета депутатов города Новосибирска Антон Картавин.

Напомним, что в этом году в Новосибирске меняют в 6 раз больше тепломагистралей, чем в прошлом. Ремонт идет на 20 участках общей протяженностью 12 километров. Заложить большой объем инвестиций на масштабные ремонты стало возможным после принятия решения федеральным правительством об отнесении Новосибирска к ценовой зоне теплоснабжения. Программа модернизации теплосетей общей стоимостью 20,5 миллиарда рублей рассчитана на 10 лет.