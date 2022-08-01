Новосибирских школьников 1 Сентября ждет много интересных развлечений. Фото: Олег ЗОЛОТО

День знаний в Новосибирске 1 сентября 2022 года пройдет впервые за три года без коронавирусных ограничений для детей и родителей. После школьной линейки ребятам не придется скучать: куда отправиться всей семьей — в нашем материале.

Конкурс «Первоклассный читатель» (6+)

Когда: в 10.00

Где: Новосибирская областная детская библиотека имени М. Горького (ул. Некрасова, 84)

О чем: На конкурс приглашаются ученики 1 — 4-х классов. Они должны читать книги со специально организованной в библиотеке выставки и выполнять задания по прочитанному. Итоги будут подводиться по двум возрастным группам и по завершении конкурса состоится праздничное награждение победителей.

Цена: вход свободный

Мальчишки будут в восторге от экстремальных трюков с машинами. Фото: showkaskader.ru.

Шоу каскадеров

Когда: в 18.00

Где: Мотодром ДОСААФ (ул. Тульская, 205)

О чем: Самые опасные трюки на грани возможностей. Детям понравятся машины из «Безумного Макса» и мультфильма «Тачки», трансформеры Вазбэлби и Оптимус Прайм. Зрителей удивят единственный в России грузовик, ездящий на задних колесах, квадроциклы, бои легковых авто и прыжки на высокой скорости в горящие кольца.

Цена: 1400 руб., для детей до 4 лет вход свободный

СПЕКТАКЛИ

«Сказка о потерянном времени» (6+)

Когда: в 11.00

Где: Новосибирский драматический театр (ул. Серебренниковская, 35)

О чем: Злые волшебники превратили третьеклассника Петю Зубова и других школьников в стариков, потому что они не ценили время и тратили его впустую. Красочный и динамичный спектакль Новосибирского драматического театра сделан в ретростиле. Удивительные превращения, погоня, волшебство с легкостью затянут юного зрителя и перенесут в эпоху СССР.

Цена: от 350 руб.

На День знаний покажут спектакли для всей семьи. Фото: 1-teatr.ru.

«Леля и Минька» (6+)

Когда: в 12.00

Где: Первый театр (ул. Ленина, 24)

О чем: Заработать денег на мороженое, разыграть случайного прохожего, избежать наказания за единицу по русскому языку, отправиться в кругосветное путешествие — в детстве полным-полно важных дел, о которых взрослые уже совсем не помнят. О приключениях и переживаниях юных героев, о воспитательных методах их родителей, об уроках, вынесенных всеми персонажами из курьезных ситуаций, в которые они попадают, расскажем в смешном спектакле Леля и Минька.

Цена: от 250 до 500 руб.

«Волшебная лампа Аладдина» (6+)

Когда: в 14.00

Где: театр «Красный факел» (ул. Ленина, 19)

О чем: Султан так мечтал выдать замуж свою дочь Будур, что не хотел ждать благосклонности ночных светил и назначил дату свадьбы. Но судьба вмешалась в эти планы: на шумном восточном базаре принцесса Будур увидела Аладдина и... влюбилась. Но как быть с принцессой, паренек не знал, ведь он всего лишь уличный торговец! Однако случай послал ему старую лампу, в которой много веков томился всемогущий джинн. Благодаря этому кудеснику, хитрости, смекалке и светлому чувству любви судьбы героев сложились так, как это было угодно звездам.

Цена: от 600 до 800 руб.

ЭКСКУРСИИ

В Музей Солнца школьников традиционно возят на экскурсии каждый сентябрь. Фото: nsk.kassy.ru.

«Солнечная Русь» (6+)

Когда: в 10.00

Где: Музей Солнца (ул. Дуси Ковальчук, 179/3)

О чем: Удивительная экскурсия по единственному в России музею, который изучает Солнце и различные обряды, связанные с ним. Ребята почувствуют себя персонажами из далекой эпохи, узнают интересные подробности свадебного обряда, увидят солнечный календарь и алфавит и побывают в особом святилище. Экскурсия завершится обязательной фотосессией в пестрых кокошниках и венцах из перьев.

Цена: от 50 руб.

«Мой город — моя история» (12+)

Когда: в 12.00

Где: начало экскурсии на пл. Калинина

О чем: Пешая экскурсия по самым знаковым местам Новосибирска. В центре города многое напоминает о событиях Белочешского мятежа в Новониколаевске — именно так до 1926 года назывался Новосибирск. Участники экскурсии пройдут по всему Красному проспекту, во время прогулки по скверу Героев Революции участники экскурсии узнают, что это был за мятеж и какую роль он сыграл в истории Новосибирска. Также увидят Дом Ленина, посетят парк «Городское начало» и прогуляются по Монументу Славы на левом берегу.

Цена: от 2000 руб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер