Школьная форма в Новосибирске 2022: сколько стоит, самые необычные варианты

Рассказываем, как выбрать лучшую школьную форму. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Какой будет школьная форма в Новосибирске 2022, волнует многих родителей, ведь дети к 1 Сентября должны быть одеты с иголочки. На выбор много вариантов: родители и директора школ сами решают, будут ли дети в классе носить одинаковую форму.

— По информации руководителей общеобразовательных организаций, в 2021/22 учебном году школы сотрудничали со следующими поставщиками школьной одежды: «САММ», «Непоседа», «Диана», «Синар», «Топтышка», «Колибри», «Шанс», «Апрель» и другие, — сообщили КП-Новосибирск в мэрии.

ГДЕ КУПИТЬ ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ В НОВОСИБИРСКЕ 2022

«САММ»

Адрес: ул. Инская, 69/1

Телефон: (383) 383-05-55

График работы: ежедневно с 10.00 до 19.00

Цены:

— блузка — от 2480 руб.

— юбка — от 2290 руб.

— сарафан — от 2790 руб.

— жилет для девочки — от 2790 руб.

— брюки для девочки — от 3290 руб.

— жилет для мальчика — от 2550 руб.

— брюки для мальчика — от 3890 руб.

— рубашка для мальчика — от 3280 руб.

Магазин не будет работать до 5 августа.

Каждый родитель хочет, чтобы его первоклассник лучше всего выглядел на линейке. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Непоседа-school»

Адрес: ул. Дачная, 60, к. 4

Телефоны: (383) 299-76-71, 299-76-72, +7-913-917-76-71, +7-913-917-76-72

График работы: будни с 9.00 до 17.00

Цены:

— жилет унисекс — от 2190 руб.

— жилет для мальчика — от 1960 руб.

— брюки для мальчика — от 2200 руб.

— жилет для девочки — от 2150 руб.

— брюки для девочки — от 2600 руб.

— сарафан — от 2150 руб.

— юбка — от 2500 руб.

«Шанс»

Адрес: ул. Мичурина, 10/1 (ТЦ «Центральный)

Телефон: (383) 299-63-79

График работы: ср. — пт. с 11.00 до 19.00; сб., вс. с 11.00 до 15.00

Цены:

— юбка — от 500 руб.

— сарафан — от 2150 руб.

— жилет для девочки — от 900 руб.

— блузка для девочки — от 1350 руб.

— брюки для девочки — от 1500 руб.

— жилет для мальчика — от 600 руб.

— рубашка для мальчика — от 900 руб.

— брюки для мальчика — от 900 руб.

Уже открылись школьные ярмарки, где форму можно купить со скидкой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Синар»

Адрес: ул. Серебренниковская, 14

Телефон: +7-913-460-30-90

График работы: ежедневно с 10.00 до 21.00

Цены:

— блузка — от 1490 руб.

— юбка — от 790 руб.

— платье — от 2290 руб.

— жилет для девочки — от 2190 руб.

— жилет для мальчика — от 2590 руб.

— рубашка для мальчика — от 1390 руб.

— брюки для мальчика — от 1990 руб.

— пиджак — от 3790 руб.

«Диана»

Адрес: ул. Королева, 40, к. 128

Телефон: +7-913-890-90-11

График работы: ежедневно с 8.00 до 17.00

Цены:

— юбка — от 1199 руб.

— сарафан — от 2699 руб.

— юбка-сарафан на лямках — от 2299 руб.

— жилет для девочки — от 1999 руб.

— брюки для девочки — от 1999 руб.

— жилет для мальчика — от 1199 руб.

Один предмет одежды в магазинах в среднем стоит около 2 тысяч рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ

Многие магазины предлагают не только стандартные комплекты школьной формы, но и различные аксессуары. Чтобы украсить костюм, в «Диане» и «Синаре» можно купить галстук или пышную яркую бабочку — они подойдут и мальчикам, и девочкам.

Чтобы выглядеть необычно, вместе с блузкой можно надеть юбку-сарафан с лямками-воланами. А вместо привычной черной или серой цветовой гаммы выбрать темно-синюю или бордовую.

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