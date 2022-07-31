Авиашоу в Мочище 31 июля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Сибиряки увидят в небе много красивых и сложных трюков.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Под Новосибирском проходит главный авиафестиваль Сибири. «Комсомолка» будет вести прямую онлайн-трансляцию авиашоу в Мочище 31 июля 2022 года и показывать самые яркие кадры с выступлений.
КАК ПРОХОДИТ АВИАШОУ В МОЧИЩЕ 31 ИЮЛЯ 2022
С 9.00 корреспонденты КП-Новосибирск находятся на праздничной площадке и будут рассказывать и показывать вам все самое интересное. Вы увидите и полет знаменитой пилотной группы «Стрижи», и мертвые петли от девушек за штурвалом, м полет парапланов. А еще мы будем рассказывать, что происходит на дорогах у аэродрома Мочище, насколько сильные там пробки. Так что устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь праздником онлайн!
Пробка по дороге на шоу.
Фото: Анна ПАШАГИНА
По дороге на шоу-традиционная пробка. Каждый год желающих посмотреть на праздник там много, что образуются заторы на дорогах.
Выставка военной техники.
Фото: Анна ПАШАГИНА
На шоу есть, что посмотреть, не только в небе, но и на земле. Проходит выставка военной техники.
Зрители традиционно устроились на пледах прямо на праздничной площадке. С погодой сегодня повезло, так что запросто можно устроить пикник.
Флаг в небе.
Фото: Анна ПАШАГИНА
В вот и первая авиатехника в небе: пролетели над площадкой с российским флагом.
Всем желающим раздают флаги.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Флаги раздают всем желающим и на земле.
Парапланеристы в небе.
Фото: Анна ПАШАГИНА
В небе - парапланеристы.
Они приземлились рядом с праздничной площадкой и зрители могли расмотреть этот полет во всей красе.
Парапланеристов в небе сменили вертолеты, которые пролетели с флагами.
Корреспонденты КП-Новосибирск вместе с сотнями новосибирцев добрались на шоу на электричке. Многие предпочли добираться на праздник именно так, чтобы не стоять в пробках.
Самалет показывает фигуру пилотажа.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Самолеты начали показывать фигуры пилотажа: согласитесь, неверочтно красиво!
А вот очень опасный трюк - мертвая петля: у зрителей от нее захватило дух!
В шоу участвует 80 самолетов и вертолетов.
Фото: Анна ПАШАГИНА
В авиафестивале участвует 80 самолетов и вертолетов.
Красота в небе!
Фото: Анна ПАШАГИНА
Выступают «Стрижи» из Кубинки, группа «Русь» на самолете Л-39 из Вязьмы, женская эскадрилья «Барсы» на спортивно-тренировочных ЯК-52.
Как вам такой необычный зритель?
Фото: Анна ПАШАГИНА
Один из зрителей пришел на шоу со змеей.
Эта воздушная фигура называется «Тюльпан»: ее показала пилотажная группа «Стрижи» на авиашоу в Мочище 2022.
Анна Терешкова побывала на шоу.
На шоу побывала вице-мэр Анна Терешкова:
- Авиашоу «Будем жить!» собрало более 100 тысяч зрителей на аэродроме «Мочище»! Огромное спасибо организаторам за незабываемое шоу! Хорошо, что традиции продолжаются, - заявила она в соцсетях.
После шоу самолеты летели над городом.
Фото: Екатерина КОМЯКОВА
После шоу самолеты пролетели над городом.
Зрители были в восторге.
Фото: Екатерина КОМЯКОВА
Авиашоу подошло к концу, мы завешаем нашу трансляцию. До новых встреч!
На шоу были и взрослые, и дети.