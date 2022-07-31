Авиашоу в Мочище 31 июля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Сибиряки увидят в небе много красивых и сложных трюков. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Под Новосибирском проходит главный авиафестиваль Сибири. «Комсомолка» будет вести прямую онлайн-трансляцию авиашоу в Мочище 31 июля 2022 года и показывать самые яркие кадры с выступлений.

КАК ПРОХОДИТ АВИАШОУ В МОЧИЩЕ 31 ИЮЛЯ 2022

С 9.00 корреспонденты КП-Новосибирск находятся на праздничной площадке и будут рассказывать и показывать вам все самое интересное. Вы увидите и полет знаменитой пилотной группы «Стрижи», и мертвые петли от девушек за штурвалом, м полет парапланов. А еще мы будем рассказывать, что происходит на дорогах у аэродрома Мочище, насколько сильные там пробки. Так что устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь праздником онлайн!

Пробка по дороге на шоу. Фото: Анна ПАШАГИНА

По дороге на шоу-традиционная пробка. Каждый год желающих посмотреть на праздник там много, что образуются заторы на дорогах.

Выставка военной техники. Фото: Анна ПАШАГИНА

На шоу есть, что посмотреть, не только в небе, но и на земле. Проходит выставка военной техники.

Зрители традиционно устроились на пледах прямо на праздничной площадке. С погодой сегодня повезло, так что запросто можно устроить пикник.

Флаг в небе. Фото: Анна ПАШАГИНА

В вот и первая авиатехника в небе: пролетели над площадкой с российским флагом.

Всем желающим раздают флаги. Фото: Анна ПАШАГИНА

Флаги раздают всем желающим и на земле.

Парапланеристы в небе. Фото: Анна ПАШАГИНА

В небе - парапланеристы.

Они приземлились рядом с праздничной площадкой и зрители могли расмотреть этот полет во всей красе.

Парапланеристов в небе сменили вертолеты, которые пролетели с флагами.

Корреспонденты КП-Новосибирск вместе с сотнями новосибирцев добрались на шоу на электричке. Многие предпочли добираться на праздник именно так, чтобы не стоять в пробках.

Самалет показывает фигуру пилотажа. Фото: Анна ПАШАГИНА

Самолеты начали показывать фигуры пилотажа: согласитесь, неверочтно красиво!

А вот очень опасный трюк - мертвая петля: у зрителей от нее захватило дух!

В шоу участвует 80 самолетов и вертолетов. Фото: Анна ПАШАГИНА

В авиафестивале участвует 80 самолетов и вертолетов.

Красота в небе! Фото: Анна ПАШАГИНА

Выступают «Стрижи» из Кубинки, группа «Русь» на самолете Л-39 из Вязьмы, женская эскадрилья «Барсы» на спортивно-тренировочных ЯК-52.

Как вам такой необычный зритель? Фото: Анна ПАШАГИНА

Один из зрителей пришел на шоу со змеей.

Эта воздушная фигура называется «Тюльпан»: ее показала пилотажная группа «Стрижи» на авиашоу в Мочище 2022.

Анна Терешкова побывала на шоу.

На шоу побывала вице-мэр Анна Терешкова:

- Авиашоу «Будем жить!» собрало более 100 тысяч зрителей на аэродроме «Мочище»! Огромное спасибо организаторам за незабываемое шоу! Хорошо, что традиции продолжаются, - заявила она в соцсетях.

После шоу самолеты летели над городом. Фото: Екатерина КОМЯКОВА

После шоу самолеты пролетели над городом.

Зрители были в восторге. Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Авиашоу подошло к концу, мы завешаем нашу трансляцию. До новых встреч!