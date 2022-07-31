На авиафестиваль пришли более 100 тысяч зрителей. Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Авиафестиваль под Новосибирском стал долгожданным событием для жителей столицы Сибири и соседних городов. Два года праздник не проводили из-за пандемии коронавируса, но в этом году зрители вновь смогли побывать там. Публикуем самые яркие фото и видео авиашоу в Мочище 2022 - насладитесь авиафестивалем онлайн.

ФОТО И ВИДЕО АВИАШОУ В МОЧИЩЕ 2022

Зрители собирались на авиашоу с 6 утра, в этом году многие решили избежать пробок и воспользовались электричками.

Погода порадовала новосибирцев Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Правительство Новосибирской области помогло организовать дополнительные поезда с Южного направления и с Кузбасса. Однако без заторов не обошлось и автомобилисты создали 12 километровую пробку.

Пилоты "Стрижей" выступали без "Русских Витязей" Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Авиашоу стартовало в 09:00 утра с полетов авиамоделистов, воздушных шаров и мотопарапланов. Организаторы обещали более 80 самолетов и вертолетов, часть из них работали как музей на земле.

Многие зрители пришли на праздник с детьми Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Новосибирцы поехали отдыхать семьями — погода порадовала горожан в конце июля. Многие устроились прямо на траве, организовав пикники.

Пилоты "Стрижей" выступали на МиГ-29Б Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Самым ожидаемым моментом праздника, конечно, стали авиационные трюки. Например, мертвая петля.

Звездами авиашоу стала знаменитая пилотная группа «Стрижи» из Кубинки при ВВС России. Пилоты известны всему миру благодаря участию в международных авиашоу.

Асы из Кубинки показали высший пилотаж Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Асы российской авиации поразили зрителей фигурами высшего пилотажа: к примеру, показали «тюльпан».

Пилоты гражданской авиации — группа «Русь» — выступали на реактивных самолетах Л-39.

Пилоты группы "Русь" удивили новосибирцев Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Женская эскадрилья «Барсы» выступала на учебно-тренировочных самолетах Як-52 не в первый раз. По традиции, девушки сорвали овации зрителей на земле и в небе. Новосибирцы соскучились по красоткам в небе: «Просто космос, высший пилотаж. Девушки вы герои» - пишут в соцсетях.

Девушки-пилоты сорвали овации Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Выступления пилотов прошли под музыку Новосибирского симфонического оркестра.Десятки парашютистов поднялись в небо и совершили прыжки с флагами. Вместе со спортсменами прыгнул замминистра транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Невежин.

Выступления вертолетчиков Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Гости праздника увидели выступления вертолетчиков на спортивных Робинсон R-44 и полет ретро-самолетов. Зрителей удивили По-2 времен Великой Отечественной войны.

В небо поднялись самолеты По-2 времен Великой Отечественной войны Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Посмотреть авиашоу приехали первые лица города и гости из других городов. Писатель Захар Прилепин участвовал в авиафоруме и прокатился на самолете с правнуком легендарного летчика Валерия Чкалова - Игорем. Наследник авиационной династии вновь вернулся к полетам.

Тысячи зрителей добрались на электричках Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Авиашоу в Мочище-2022 собрало более 100 тысяч зрителей, сообщила вице-мэр Анна Терешкова. В конце авиашоу дополнительные электрички помогли пассажирам добраться домой.

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