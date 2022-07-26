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Общество26 июля 2022 10:35

«Комсомолка» бесплатно раздает книги и детские журналы

С 27 июля стартовала акция на выборочные экземпляры издательства
Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Новосибирская «Комсомолка» запустила благотворительную акцию "Читаем - летом", чтобы наши взрослые и маленькие читатели проводили отпуск и каникулы с пользой. С 27 июля любой может выбрать себе понравившуюся книгу или детский журнал издательства «Комсомольская правда» из представленных на нашей своеобразной книжной ярмарке. Их мы раздаем совершенно бесплатно. Никаких дополнительных условий! Приходите, выбирайте, забирайте и читайте с удовольствием! Где: ул. Советская, 64, фойе 10-го этажа Когда: с 27 июля и до последнего экземпляра

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