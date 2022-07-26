«Комсомолка» бесплатно раздает книги и детские журналы

Новосибирская «Комсомолка» запустила благотворительную акцию "Читаем - летом", чтобы наши взрослые и маленькие читатели проводили отпуск и каникулы с пользой. С 27 июля любой может выбрать себе понравившуюся книгу или детский журнал издательства «Комсомольская правда» из представленных на нашей своеобразной книжной ярмарке. Их мы раздаем совершенно бесплатно. Никаких дополнительных условий! Приходите, выбирайте, забирайте и читайте с удовольствием! Где: ул. Советская, 64, фойе 10-го этажа Когда: с 27 июля и до последнего экземпляра