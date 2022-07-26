Среди 25 финалисток конкурса не оказалось ни одной кандидатки из Новосибирской области. Фото: кадр okko.tv.

Стали известны итоги конкурса красоты Мисс Россия – 2022. Победила жительница Оренбурга Анна Линникова. В финал прошли 25 участниц из разных регионов России, но ни одной – из Новосибирской области.

Эксперт в индустрии моды, бывший директор модельного агентства «Грация» Ирина Гамова рассказала КП-Новосибирск, в чем причина такого провала и почему новосибирские девушки перестали побеждать на конкурсах красоты.

– В финале 25 человек. А городов в России не так мало. К тому же, мероприятие особо не освещалось на просторах интернета. Я думаю, что я не одна такая, кто узнал о финале «Мисс Россия – 2022» только сегодня, – предположила Ирина Гамова.

Действительно, почти все представители новосибирских модельных агентств на вопрос корреспондента КП-Новосибирск о конкурсе «Мисс Россия – 2022» отвечали удивленным молчанием. После чего сообщали, что никого из своих моделей не отправляли на конкурс.

Исключением стало модельное агентство «Элит Старс». Именно там подобрали кандидаток из Новосибирска на всероссийский конкурс. В агентстве подтвердили, что они посылали моделей на «Мисс Россия – 2022». Однако оперативный комментарий о причинах отсутствия наших моделей в финале получить не удалось.

Зато трубку взяла финалистка конкурса «Миссис Россия – 2011» Анастасия Гарусова:

– Может быть, среди молодых участниц из Новосибирска никто не подошел, – предположила Анастасия. – Что касается конкурсанток в «Миссис Россия», там сначала проводили местные конкурсы. Вероятно, в «Мисс Россия» не было отборочного тура в регионах, поэтому и не нашли претенденток на конкурс по стране, – рассказала она.

Тройка победительниц слева направо: первая вице-мисс Анна Будаева из Республики Чувашия, Мисс Россия-2022 Анна Линникова из Оренбурга, вторая вице-мисс Дарья Немаева из Хабаровского края. Фото: Мисс Россия - 2022.

Как уточнила КП-Новосибирск экс-директор модельного агентства, в Новосибирске в 2009 году последний раз проводили официальный региональный отборочный тур среди молодых девушек. В последующие годы претенденток на конкурсы «Мисс России» и «Краса России» выбирали с помощью закрытых кастингов.

– Организаторы собирали в торговых центрах кастинг, в лучшем случае присутствовал представитель из Москвы. Никаких региональных конкурсов не было, – подчеркнула эксперт.

Еще одной причиной мог стать слабый кастинг и неудачная реклама мероприятия.

– У нас третий город по численности населения. Очень красивые девушки в Новосибирске, они вполне бы могли бы быть в финале, – отметила Ирина Гамова. – Если раньше были объявления в вузах и наружная реклама, то сейчас все только онлайн.

Также эксперт посетовала, что сейчас мало настоящих конкурсов красоты. Большинство из них стали платными.

– Если участие платное, то победу тоже можно купить, – считает Ирина Гамова. – Если до 2000 года финалистки были похожи на красавиц, то сейчас пройти могут все, у кого есть деньги. С пластикой, с татуировками. Я подозреваю, что живого кастинга не было, это точно на 99 %. Живой кастинг – это когда приглашают всех желающих, всех девушек от региона, которые проходят по критериям. В этот раз в Новосибирске точно такого не было, – подытожила эксперт.

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