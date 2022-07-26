Сотрудница управляющей компании оскандалилась жаркой шашлыков у детской площадки в Новосибирске

Сотрудница управляюшей компании жарила шашлыки вместе с мужем. Фото: стоп-кадр с видео.

В кадре - детская площадка у девятиэтажки в 3-ем переулке Крашенинникова в Новосибирске. Мужчина в спортивном костюме жарит шашлык в паре метров от песочницы, рядом с ним – блондинка в светлой куртке. Она собирает игрушки ребенка в рюкзачок и выпроваживает его с детской площадки. Мама, которая привела детей на площадку, начинает возмущаться и записывать ролик:

- В пьяном состоянии просто накинулась на моих детей! Вон, жарят шашлыки, выпивают, - потом она обращается к блондинке, которая пытается вывести ребенка с площадки: - Ты пьяная! Руки не трогай! Ты больная, нет?

- Уходим со двора, - заявляет блондинка и прикрывает рукой камеру.

Блондинка на видео – это сотрудница управляющей компании, она живет в девятиэтажке, к которой относится детская площадка. А снимала ее на видео мама двоих детей Светлана, которая около семи вечера пришла на прогулку с детьми.

- Каждый день гуляю в этом дворе на детской площадке, так как у нашего дома ее нет. На наших глазах сотрудница управляющей компании со своим супругом начали разводить костёр у песочницы и выпивать. Я попросила убрать спиртное, на что дама подлетела к нам, начала выгонять, собирать наши игрушки, выкидывать их за забор и брать моих детей за капюшоны, чтобы выпроводить, - рассказала КП-Новосибирск Светлана.

После этого женщина взяла в руки мобильник и записала видео. Затем этот ролик скинула в общедомовой чат. Тогда на площадку пришли другие возмущенные жильцы:

- Она начала материться на нас и всех, кто пришёл меня поддержать. Заявила, что мы вообще бомжи, раз пришли на соседскую площадку, - описывает дальнейшие события Светлана. – Мы вызвали полицию, сказали об этом. К приезду сотрудников полиции, естественно, их уже не было. И за собой они убрали, поэтому заявление в тот момент мы не написали.

Сама сотрудница управляющей компании с журналистами не общается. А в управляющей компании от поступка поспешили откреститься:

- Мы не несем ответственность за поступки сотрудников в их нерабочее время, - заявили корреспондентам КП-Новосибирск в фирме.

Как бы то ни было, сотрудницу управляющей компании можно привлечь к ответственности перед законом за пикник у детской площадки. Но только в том случае, если Светлана обратится в полицию и предъявит снятое ей видео – так советует поступить адвокат Михаил Спиридонов:

- Готовка шашлыка во дворе дома может быть расценена как административное правонарушение предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ ( Нарушение требований пожарной безопасности). Наказание по ней – штраф от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. То, что женщина, со слов соседей, материлась, выгоняла детей с площадки, расценивается как мелкое хулиганство, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (штраф в размере от пятисот рублей до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток).

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